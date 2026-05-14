Balacera en una escuela. Fue liberado el adolescente que está señalado como cómplice del tirador

SANTA FE.- Nico C. el joven de 16 años, que fue acusado como partícipe secundario del asesinato de un menor de 13, cuyo actor principal fue G.C, de 15, durante la balacera en la trágica mañana del 30 de marzo pasado, en la Escuela Normal Mariano Moreno, en San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo, 180 kilómetros al noroeste de la capital provincial, fue liberado este jueves tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Rafaela, que revocó la prisión preventiva dispuesta en primera instancia.

No obstante, la libertad del joven quedó condicionada al cumplimiento de una serie de medidas socioeducativas.

Entre ellas, se indicó que deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, tiene prohibido utilizar redes sociales y la imposibilidad de ingresar a San Cristóbal “por lo menos hasta que se terminen de aclarar los temas”, según la resolución a la que accedió LA NACION.

No obstante, el adolescente podrá retomar su vida cotidiana. “Va a retomar la escuela, hace un mes que no va”, señaló su abogado.

La audiencia de revisión se realizó este jueves en los Tribunales Provinciales de Rafaela, donde se evaluaron diversos antecedentes y testimonios compilados por la defensa y la parte acusatoria.

Fue encabezada por el juez Matías Drivet, y en su transcurso se evaluó el planteo presentado por el abogado defensor, Pedro Búsico, quien solicitó revisar la prisión preventiva impuesta el pasado 9 de abril.

El abogado del acusado como partícipe necesario recordó que la audiencia de apelación imponía que el juez de segunda instancia decidiera revocar la resolución anterior instancia que imponía una prisión preventiva. En su lugar –explicó- dictó medidas de menor impacto.

Consultado sobre la situación procesal del joven y la imputación impulsada por la fiscalía, Búsico aclaró que “la calificación jurídica sigue siendo la misma”. No obstante, remarcó que el magistrado entendió que, al tratarse de un menor de edad, debían priorizarse medidas alternativas a la prisión preventiva.

“Lo que entendió el juez –sostuvo Búsico- es que la pena en expectativa, en relación a que se trata de un menor, que rige el principio de especialidad, que las salidas alternativas a una pena son las que imperan en este tipo de procesos, decidió que no estaba asistido el inciso segundo del artículo 220 del Código Procesal Penal, que es el que habilita la prisión preventiva”, agregó.

En cuanto a la continuidad de la causa, explicó que la investigación seguirá en manos de la fiscalía. “Nosotros estamos a disposición del proceso. La fiscalía seguirá investigando y en relación a eso nos convocarán si es necesario”, manifestó.

Búsico también expresó su conformidad con la resolución adoptada por la Cámara. “Nosotros lo que pretendíamos era que se revoque la prisión preventiva y se dicten medidas de menor impacto y es lo que ha decidido el señor juez”, afirmó.

La escopeta calibre 12/70 usada por el tirador

Finalmente, hizo referencia al estado emocional de su cliente durante este último mes de detención. “Estaba muy ansioso, muy angustiado. Hace un mes que está privado de su libertad, tiene 16 años, está separado de la familia, separado de su grupo afectivo, no va a la escuela, no tiene actividades físicas. Ahora todo comenzará a cambiar”, resaltó.

El caso

Como se informó en su momento, el ataque a balazos de un adolescente de 15 años a la Escuela Normal Mariano Moreno se produjo a las 7.15 del lunes 30 de marzo pasado.

Fue cuando G.C, alumno de tercer año del secundario, arribó al establecimiento portando una escopeta, que supuestamente sustrajo de la vivienda de su abuelo, y en minutos generó una tragedia. Por sus disparos, murió un joven de 13 años –Ian Cabrera-, que cursaba el primer año, mientras otros ocho alumnos sufrieron heridas de diversa consideración. El tirador fue arrestado en el lugar del hecho.

Pocos días después, la policía detuvo al otro adolescente al que la Justicia le otorgó un rol importante en lo sucedido, por lo que fue detenido (con 16 años puede ser acusado penalmente) y fue trasladado a un centro de detención de la capital provincial.

Por su parte, G.C permanecía esta semana alojado en un centro especializado para menores de la capital provincial y según los abogados que ejercen su defensa, progresivamente va dilucidando los hechos. Se desenvuelve en una instancia de libertad controlada y no se sabe aún si continuará en ese lugar o pasará a otra dependencia de la misma provincia.

El imputado recibe semanalmente la visita de familiares directos y se espera resolver si a partir del segundo semestre del año retoma el cursado de clases vía zoom.