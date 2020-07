Rocío Magalí Vera fue encontrada sin vida este lunes

SANTA FE.- Un nuevo femicidio conmociona desde ayer el norte santafecino. Una adolescente de 14 años, identificada como Rocío Vera, fue asesinada en Reconquista . Según la familia de la víctima, estaba embarazada de dos meses , vivía con su pareja, de 33 años, en la casa de la suegra, en Barrio La Loma, al sur de esa ciudad, cabecera del departamento General Obligado, 330 kilómetros al norte de esta capital.

Por el caso está detenido un menor , que vivía al lado del lugar donde la joven fue encontrada sin vida, "desnuda, con la cabeza golpeada y tapada con un trapo", según confiaron a LA NACION voceros de la investigación.

Rocío Magalí Vera fue encontrada sin vida ayer, alrededor de las 18, en un baldío del barrio Carmen Luisa, de Reconquista, tras haber desaparecido de su casa el sábado por la noche.

El domingo, la comisaría 2da. de esa ciudad emitió un pedido de paradero a pedido de la Nilda Valenzuela, madre de Rocío.

La mujer dio cuenta que su hija vivía en barrio La Loma, extremo sur de la ciudad, y que en horas de la mañana "sin poder precisar la hora, el novio de ella, que se llama M. V., la llevó a la casa de su padre, que vive en Calle 10 -sin poder precisar la dirección exacta- porque quería pasar el día con su padre".

Ante la policía, la madre de la menor dijo que llamó el padre de su hija para decirle que "Rocío se fue con E.G., de unos 30 años, a una casa en el barrio Carmen Luisa donde se juntan siempre y que a esa casa le dicen Santa Rita. Pero cuando la fue a buscar, ya no estaba más en ese lugar y un joven le contó que ya Rocío no se encontraba más y que no sabe para dónde fue".

En el lugar trabajó la Policía de Investigaciones, la médica policial Jésica Cerf, el fiscal de turno Alejandro Rodríguez y la jueza de Menores, Griselda Delbón, quien en principio quedó al frente del caso.

Se aguarda para hoy la declaración formal del menor detenido ante la jueza para determinar si hay elementos para confirmar que fue él quien atacó a la joven, y si, eventualmente, participó algún mayor de edad.

Investigación

En declaraciones radiales, el fiscal de la causa, Alejandro Rodríguez, sostuvo que "el cuerpo de Rocío Vera, la mujer asesinada, tiene signos de haber padecido la acción de un tercero, es decir, evidentemente se está en presencia de un hecho doloso y que estamos investigando. Hay que hacer la autopsia [que ordenó esta mañana] y entonces vamos a tener información más precisa. Hoy aventurar un abuso o lo que fuere... no estoy en condiciones de decirlo técnicamente, más allá de alguna impresión que puede tener", precisó el fiscal.

Rodríguez sostuvo que "en este momento hay una persona menor que está aprehendida, presumimos que con alto grado de probabilidad que puede estar implicadas más personas. Hay un elemento contundente, pero es la autopsia la que va a decir la causal de la muerte. Que si tiene signos de violencia, sí; que hay elementos compatibles con la muerte, sí. Pero hasta que no hagamos el peritaje correspondiente no podemos todas las respuestas".

La fiscal admitió que "presumiblemente, la hora de la muerte podría fijarse en la noche del domingo por la rigidez del cuerpo". Además, dijo que se confirmaría en la autopsia si la víctima estaba embarazada, como aseguraban allegados de la adolescente. "Ese dato lo va a arrojar la autopsia; signos evidentes y visibles de un embarazo no tenía", expresó.

Al lado del lugar donde la menor fue encontrada sin vida hay un viejo inmueble donde, recordaron los vecinos, antes funcionaba la "Despensa Santa Rita", que los vecinos definen como un "antro de corrupción, violencia y narcomenudeo". El presidente de la Vecinal, Marcelo Sánchez, señaló que hace tiempo advirtieron a las autoridades de lo que pasa en ese lugar donde acuden menores de edad.

Informes extraoficiales a los que tuvo acceso este diario indicarían que la causa de la muerte sería un fuerte golpe en la cabeza con un elemento contundente. Además, no se descarta que el menor involucrado haya actuado en complicidad con otro joven o con una persona mayor.

Marcha por justicia

Anoche, mujeres de la ciudad y otras vecinas, realizaron una movilización, que se inició frente a la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pasó por la Jefatura de la Unidad Regional IX de Policías, y terminó donde había empezado, frente a fiscalía del MPA.

"Somos el grito de las que ya no están", fue una de las consignas que los manifestantes gritaron a viva voz por las calles de la ciudad del norte provincial.