Consideraron femicidio la muerte en Colegiales

La víctima había realizado un dramático pedido de ayuda a un vecino

Estaba alterada y confundida. Temblaba de frío. Así vio Juan Ignacio A. Z. a María Lourdes Arangio Frixione cuando se la cruzó en Céspedes al 2900, en Colegiales. No se conocían. Fue a las 18 del 11 de junio pasado. Preocupado, le preguntó si le pasaba algo. Ella solo le dijo su nombre y le dio un número de teléfono para que llamara a una persona. Lo hizo y atendió Raúl Devias, más conocido como el Gitano o el Chino Sasa. Juan Ignacio A. Z. le dijo a su interlocutor que no veía bien a la chica que acababa de conocer y recibió como respuesta: "Ya salgo". Antes de que se fuera, la mujer le rogó a ese perfecto desconocido: "¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor no te vayas!". Y poco después le advirtió: "Yo te dije mi nombre y apellido... Si llego a desaparecer vos sabés mi nombre".

Una semana después, el cuerpo de Arangio Frixione, de 32 años y madre de dos niñas, fue encontrado debajo de un rastrojero estacionado en Céspedes al 2900, en la misma cuadra del casual encuentro con Juan Ignacio A. Z. El cadáver, hallado por un oficial de la Policía de la Ciudad poco después de las 6, estaba envuelto en frazadas. En horas de la tarde fue detenido Devias, la pareja de la mujer. Arangio Frixione y Devias, de 50 años, convivían de manera esporádica. Él ejercía una relación de poder basada en la adicción a las drogas que ella sufría. La mujer vivía en un contexto de violencia que no podía abandonar. También era víctima de violencia física y amenazas.

Así lo sostuvo el juez en lo Criminal y Correccional porteño Damián Kirszenbaum en una resolución en la que procesó con prisión preventiva a Devias. El magistrado lo consideró prima facie penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra su pareja y por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

El juez Kirszenbaum también procesó con prisión preventiva a Gabriel Massara por el delito de encubrimiento agravado. Se trata de la persona que a las 5.37 del 18 de junio pasado habría descartado el cuerpo de Arangio Frixione debajo del rastrojero estacionado en Céspedes al 2900, momento registrado por las cámaras de seguridad de un salón de fiestas.

"Massara ayudó al autor del hecho delictivo a alterar la escena del crimen y retirar el cuerpo de la víctima de la casa, envolviéndolo y dejándolo en la vía pública para ocultarlo y hacerlo desaparecer", según la imputación hecha por la Justicia.

El cuerpo fue hallado en estado de descomposición y, aproximadamente, 72 horas después de la muerte de Arangio Frixione.