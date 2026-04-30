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Encontraron muerto al segundo pescador que estaba desaparecido en el Río de la Plata

Se trata de José Luis Herrera, de 45 años, quien el domingo se metió junto con Alcides Ledesma en una pequeña embarcación a la altura de Avellaneda

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José Luis Herrera, de 45 años, fue encontrado muerto tras desaparecer en el Río de la Plata
José Luis Herrera, de 45 años, fue encontrado muerto tras desaparecer en el Río de la Plata@alduu889

El cuerpo del segundo pescador que se encontraba desaparecido desde el domingo fue encontrado ayer y reconocido este jueves por su familia. Se trata de José Luis Herrera, de 45 años, que fue a pescar junto con un amigo, Alcides Ledesma, de 47, también hallado muerto. Ambos habían decidido ir a pescar, pero nunca volvieron.

Tras encontrar el cuerpo de Ledesma a la altura de Quilmes, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) hallaron este miércoles un segundo cadáver flotando a 10 kilómetros de la costa de Punta Lara, en La Plata. Luego de trasladarlo a la morgue judicial de Lomas de Zamora para su reconocimiento, la familia confirmó este jueves que corresponde al pescador desaparecido.

Ledesma y Herrera se acercaron el domingo por la mañana hasta la costa del Río de la Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico, en Avellaneda, para meterse al agua en una pequeña embarcación gris y salir a despuntar el hobby de pescar. Sin embargo, no regresaron.

En la costa, los pescadores dejaron estacionada una camioneta Peugeot Partner blanca, donde los investigadores y sus familiares encontraron, incluso, sus teléfonos. Sin noticias de su pareja, la mujer de Ledesma radicó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada de este lunes en la comisaría 4a. de Avellaneda.

Ese domingo por la tarde, fuertes ráfagas de viento comenzaron a azotar en la región metropolitana, situación que podría haber complicado la navegación para los pescadores.

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata y no regresaron
Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata y no regresaron

El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento”, dijo Aldana, la hija de uno de los hombres, cuando comenzaron las desesperadas tareas de búsqueda.

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