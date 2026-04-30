Encontraron muerto al segundo pescador que estaba desaparecido en el Río de la Plata
Se trata de José Luis Herrera, de 45 años, quien el domingo se metió junto con Alcides Ledesma en una pequeña embarcación a la altura de Avellaneda
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El cuerpo del segundo pescador que se encontraba desaparecido desde el domingo fue encontrado ayer y reconocido este jueves por su familia. Se trata de José Luis Herrera, de 45 años, que fue a pescar junto con un amigo, Alcides Ledesma, de 47, también hallado muerto. Ambos habían decidido ir a pescar, pero nunca volvieron.
Tras encontrar el cuerpo de Ledesma a la altura de Quilmes, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) hallaron este miércoles un segundo cadáver flotando a 10 kilómetros de la costa de Punta Lara, en La Plata. Luego de trasladarlo a la morgue judicial de Lomas de Zamora para su reconocimiento, la familia confirmó este jueves que corresponde al pescador desaparecido.
Ledesma y Herrera se acercaron el domingo por la mañana hasta la costa del Río de la Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico, en Avellaneda, para meterse al agua en una pequeña embarcación gris y salir a despuntar el hobby de pescar. Sin embargo, no regresaron.
En la costa, los pescadores dejaron estacionada una camioneta Peugeot Partner blanca, donde los investigadores y sus familiares encontraron, incluso, sus teléfonos. Sin noticias de su pareja, la mujer de Ledesma radicó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada de este lunes en la comisaría 4a. de Avellaneda.
Buscamos intensamente a dos pescadores desaparecidos en el Río de la Plata (en la zona Parque del Río de Sarandí).— Prefectura Naval Argentina (@PrefecturaNaval) April 28, 2026
Se encuentran desplegados tres guardacostas, un semirrígido, dos motos de agua y el avión PA-105, que rastrillan la zona de emergencia. pic.twitter.com/1B8SMCb1Oz
Ese domingo por la tarde, fuertes ráfagas de viento comenzaron a azotar en la región metropolitana, situación que podría haber complicado la navegación para los pescadores.
“El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento”, dijo Aldana, la hija de uno de los hombres, cuando comenzaron las desesperadas tareas de búsqueda.
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