Consumo de cocaína y alta velocidad: giro en la causa por la muerte de un médico y el hijo de su esposa

Fue una tragedia. El 8 de junio pasado, el reconocido médico Diego Quirós e Iñaki Mendizábal, el hijo de ocho años de su esposa, murieron en un accidente de tránsito en la ruta 88, que une Mar del Plata con Necochea. Cerca de Miramar, el auto importado en el que viajaban el galeno chocó contra un camión que circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El camionero fue detenido e imputado de homicidio culposo agravado. Pero ahora fue liberado. La Justicia le dictó la falta de mérito porque se determinó que el facultativo había consumido cocaína y circulaba a alta velocidad.

Así se desprende de la resolución del juez de Garantías de Mar del Plata, Daniel de Marco, magistrado que interviene en el expediente.

“La ingesta de cocaína, dada la sensación de autosuficiencia que produce, posibilita el riesgo de accidentes fundamentalmente de circulación con vehículos a motor, situación que se ha visto reflejada en estas actuaciones, en las cuales la víctima, conductor del vehículo, luego de aproximadamente 16 horas de producido su deceso, aún presentaba en sangre la sustancia estupefaciente. Las principales alteraciones producidas por la cocaína en la conducción son la menor percepción del riesgo, la sobrevaloración de las propias capacidades, impaciencia, impulsividad, agresividad, trasgresión de las normas y alteraciones perceptivas y atencionales, con disminución de la concentración. En tales circunstancias, incurre en imprudencia por emprendimiento el que inicia una actividad, sabiendo que tiene sus facultades disminuidas”, sostuvo el magistrado en la resolución.

Quirós, que tenía 57 años y era CEO de Imágenes MDQ, conducía su automóvil Mercedes Benz GLA 200. En el rodado viajaba con su esposa Yanina Liani e Iñaki. La familia chocó contra un camión Mercedes Benz L1114 conducido por Raúl Lozano García, quien no tenía licencia de conducir habilitante y el vehículo no contaba con la VTV, según consta en el expediente.

Despedida del doctor Diego Quirós, CEO de Imágenes MDQ.

El siniestro ocurrió en la ruta provincial 88, a la altura del kilómetro 43, cerca de Necochea. El médico y su familia circulaban en sentido hacia la ciudad de Mar del Plata y el camionero en sentido contrario.

El fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, había pedido la prisión preventiva para el camionero. Pero el magistrado no hizo lugar, dictó la falta de mérito y ordenó liberar a Lozano García, de 48 años.

“Existen varias situaciones que necesitan ser aclaradas, todas cuestiones que a más de dos meses de acontecido el hecho no han sido dilucidadas, lo que impide que Lozano García continúe privado de su libertad, teniendo en cuenta el carácter excepcional de las medidas como la aquí pretendida por el titular de la acción pública, y que el mismo cuenta con domicilio debidamente certificado. Más allá de que se mantiene su íntima vinculación al proceso como imputado, corresponde disponer la libertad, por no existir mérito suficiente, en orden a la apariencia de responsabilidad, en el marco de la hipótesis fáctica plasmada como principal, y sin perjuicio de la ponderación definitiva de los comportamientos que se alcance en la etapa procesal correspondiente”, dijo el juez al fundamentar su decisión.

Para el fiscal, el camionero, imprudentemente, ingresó en la ruta 88 “cruzando el camión sobre la ruta, en horario nocturno, con escasa visibilidad por no contar con iluminación artificial, y con deficiencias lumínicas en el camión” y, esta circunstancia, no fue advertida por Quirós, que circulaba a “elevada velocidad”, lo que provocó que impactara contra el acoplado.