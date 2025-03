Conurbano salvaje: asesinaron a una adulta mayor en una entradera en Villa Luzuriaga

Un nuevo hecho de inseguridad en el que una adulta mayor fue víctima de jóvenes delincuentes terminó con una jubilada de 69 años muerta luego de que le robaran y le desvalijaran su casa en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga.

Según detallaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda situada en Bouchard 5824 donde los efectivos hallaron tendido en la cama el cuerpo de Francisca Hidalina Verón, el cual tenía hematomas en ambas muñecas.

Por otro lado, los oficiales se entrevistaron con el yerno de la víctima, Raúl Maldonado, de 51 años, quien manifestó que en reiteradas oportunidades trató de mantener comunicación telefónica con su suegra y, al no obtener respuesta, se hizo presente en su domicilio, hallándola sin vida y constatando además signos de violencia.

Asimismo, tras un llamado al 911, la Policía se presentó en el lugar y registró que faltaban tres televisores y varias pertenencias de la mujer que estaba sola dentro del inmueble al momento del ataque.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Temática Homicidio, que dispuso actuaciones caratuladas como “homicidio en ocasión de robo” y diligencias de rigor para que se investigue el caso y se determinan los culpables.

Lamentablemente, el caso de Verón no es el primero que llevan adelante jóvenes delincuentes, incluso menores de edad, con personas de la tercera edad.

El aumento en violencia en los asaltos contra jubilados quedó reflejado en las consultas recibidas en la Defensoría de la Tercera Edad, donde cada día se atienden ocho llamados de adultos mayores que solicitan asesoría para conseguir prótesis por fracturas que les provocaron en asaltos que sufrieron en la vía pública o en sus viviendas.

🔹Violenta entradera: asesinaron a una jubilada de 69 años



Su yerno la encontró sin vida y notó la falta de distintas pertenencias de la casa en Villa Luzuriaga.



📌 En #BuenDíaNación en LN+ pic.twitter.com/NdcSKkxTR4 — La Nación Más (@lanacionmas) March 25, 2025

Una vida vale $40.000

En el Gran Buenos Aires, la vida vale $ 40.000. Ese fue el monto de dinero que le robaron a Beatriz Vaccarezza, de 90 años. Antes de abandonar la vivienda situada en Lambaré y Escalada, en El Palomar, los delincuentes dejaron a la dueña de casa maniatada en su cama. El corazón de Beatriz no resistió el trauma provocado por la violencia aplicada por los ladrones que, durante la madrugada, forzaron la reja de su casa, la sorprendieron mientras dormía, la torturaron de forma psicológica y física y revolvieron todas las habitaciones con el objetivo de encontrar un botín que no tenía. Por su estado de vulnerabilidad Beatriz no podía ofrecer ninguna resistencia. Sin embargo, los delincuentes decidieron abandonarla atada de pies y manos antes de irse de su casa con $40.000 que guardaba para los remedios.

A treinta kilómetros, en el barrio San José, en Temperley, partido de Lomas de Zamora, Luis Ramos, de 78 años, murió durante la misma madrugada, de la misma forma que Beatriz.

En su caso, una banda de delincuentes lo sorprendió en su casa mientras dormía con su esposa. Los asaltantes lo llevaron hasta otra habitación donde a fuerza de golpes le quisieron sacar la información sobre el lugar en el que guardaba dinero y oro. Pero Luis no tenía nada de lo que pedían los mal vivientes. La esposa logró sobrevivir y alertó a un vecino quien avisó al número de emergencias 911. El jubilado fue llevado al hospital de Lomas de Zamora, donde falleció mientras lo atendían en el shock-room.

No hace falta recorrer treinta kilómetros para advertir que el caso de Beatriz no fue un hecho aislado. En la misma zona, diez días antes, la misma banda atacó y golpeó a tres adultos mayores en un radio de diez cuadras. El 12 de marzo pasado a la madrugada, Rosa, de 80 años, descansaba en su casa, en Castelar, cuando fue sorprendida por cinco delincuentes que violentaron la reja, la maniataron, la golpearon y estuvieron a punto de cortarle un dedo para obligarla a que dijera dónde guardaba los objetos de valor.

Esa misma madrugada, a cinco cuadras, Ilda, de 81 años, fue atacada en su vivienda por cinco asaltantes encapuchados y con guantes que le pegaron y la ataron de pies y manos. Ester, de 78 años, fue agredida también por cinco delincuentes que rompieron la reja de una de las ventanas. Los asaltantes la sacaron de la cama a fuerza de golpes e insultos, la redujeron en el piso y le robaron $300.000 y alhajas. Además de la cercanía y la cuestión temporal, los cuatro episodios tuvieron tres elementos en común: la cantidad de asaltantes, la impunidad con la que se movilizaron de una vivienda a otra y la información que tenían sobre que en las casas que eligieron atacar vivían adultos mayores solos.

Rosa, Ilda y Ester, las jubiladas asaltadas en sus viviendas de Castelar el 12 de marzo a la madrugada salvaron sus vidas de milagro . Igual que Beatriz, las tres fueron golpeadas por los ladrones que las atacaron mientras descansaban.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano