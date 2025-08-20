Conurbano salvaje. Tiene 17 años, es narco y lo acusan de matar a un joven que lo insultó

La Justicia ordenó la captura de un menor de 17 años, acusado de matar a balazos a un joven vecino de Ingeniero Budge porque lo había insultado.

Según fuentes de la investigación, el homicidio ocurrió el 5 de abril pasado, minutos después de las 2, en la esquina de Ayolas y Labarden, de la mencionada localidad de Lomas de Zamora.

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizada por los investigadores, la víctima, que habría sido identificada como Dylan Sebastián Cortez fue interceptado por el agresor cuando descendió de un remise y recibió dos balazos.

“Vos que me decías gato”, le gritó el agresor, identificado como T. A. V, de 17 años, antes balear a quemarropa a la víctima. Debido a que el sospechoso es menor, su identidad se mantendrá en reserva.

Momentos antes de que le dispararan Cortez había llamado a un amigo. Cuando el conocido de la víctima se acercó al remise en el que estaban Cortez y su novia, apareció el agresor, le recriminó que lo había insultado la noche anterior y lo mató de dos balazos.

Malherido, Cortez fue llevado por remisero al hospital Alende. A pesar del esfuerzo del chofer y de la novia de Cortez por salvarlo, la víctima llegó sin vida al mencionado centro asistencial de Lomas de Zamora.

“Vos me insultaste ¿Te acordás?” gritó el agresor antes de dispararle a Cortez. La novia de la víctima, el remisero y el amigo de Cortez fueron testigos del crimen.

Con estos elementos, desde la fiscalía N° 5 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora se ordenó la captura del acusado. Además, se solicitaron allanamientos en la zona del barrio 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, ante la presunción de que el presunto homicida se hubiera refugiado en la casa de un familiar.

No obstante, en diálogo con LA NACION, una familiar de la víctima, que solicitó mantener su nombre en reserva, indicó que había visto al acusado en Ingeniero Budge, cerca del lugar donde mataron a Cortez.

Ante esa circunstancia, la mujer alertó a la policía. Sin embargo los responsables del área de investigaciones de la fuerza de seguridad bonaerense, que tiene una delegación en la terminal de ómnibus de Puente La Noria, no fueron a apresar al prófugo.

Según fuentes de la investigación, el acusado forma parte de una familia que se dedica al narcomenudeo. El jefe de la banda criminal es el padre del imputado, al que la policía nunca detuvo.

Hasta el momento, si bien existe un pedido de captura vigente sobre T. A. V, los policías no realizaron allanamientos en los lugares señalados como refugios por los familiares y vecinos de la víctima.