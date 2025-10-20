Córdoba: cómo sigue la investigación y a qué cárcel de máxima seguridad irá Pablo Laurta mientras avanza el proceso

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, brindó detalles sobre cómo avanza la investigación del doble femicidio de Córdoba y homicidio en Entre Ríos -delitos por los que se acusa a Pablo Laurta como autor de los hechos-. En diálogo con LN+, también explicó por qué no será alojado en Bower, como se había informado en un principio.

“El fiscal lo imputa, notifica y luego será llamado a prestar declaración indagatoria”, dijo Quinteros, al tiempo que reveló que Laurta será trasladado al mediodía y se espera que “en la hora de la siesta” ya esté alojado donde corresponde.

Sobre este punto, especificó que el asesino primero será juzgado por el doble femicidio en Córdoba, por lo que permanecerá en el penal de Cruz del Eje, que tiene máxima seguridad. “Es necesario que esté en máxima seguridad, para que no se lesione ni lo lesionen otros presos”, subrayó el ministro.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Cordoba

Noticia en desarrollo