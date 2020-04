Córdoba. Confirman que fue asesinada la joven viajera que estuvo 17 días desaparecida

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020 • 10:16

CORDOBA. La Justicia confirmó hoy que Cecilia Basaldúa, la mujer de 35 años que estuvo desaparecida 17 días y fue encontrada muerta, fue asesinada en Córdoba . La fiscal Jorgelina Gómez comunicó que el informe de medicina forense concluyó que el cuerpo encontrado este sábado cerca de Capilla del Monte presenta signos de muerte "violenta, no natural" y que su "causa eficiente no se puede determinar todavía, pero se presume que se trataría de asfixia por estrangulamiento".

El informe indica que el cuerpo presenta "heridas defensivas en distintas partes, cuya naturaleza y extensión deben ser complementadas con estudios anatomopatológicos y químicos, entre otros". La fecha de la muerte aún no se estableció con exactitud aunque se supone que habría sido hace una semana.

Basaldúa había sido vista por última vez el 5 de abril en Capilla del Monte, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ese día pasó por una casa para pedir agua y también anduvo en la zona denominada Tres Puentes.

Córdoba. Confirman que fue asesinada la joven viajera que estuvo 17 días desaparecida

Cecilia tenía 35 años y había sido vista por última vez el 5 de abril último en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, cuando pasó por una casa para pedir agua. Algunas de sus pertenencias se encontraron en la casa del hombre en la que se alojaba y otras cerca del lugar donde anduvo caminando. No apareció nunca su riñonera con los documentos.

Ayer hubo un "ruidazo" en Capilla del Monte pidiendo el esclarecimiento del crimen; los padres de Cecilia pudieron trasladarse de Buenos Aires -de donde es la familia- para seguir la investigación. La mujer estuvo los últimos cuatro años recorriendo Latinoamérica "a dedo" y pensaba escribir un libro de crónicas con su visita a una docena de países y cien ciudades.

En su muro de Facebook escribió: "Regresar es como volver a abrir ese libro que hace mucho habías leído. El texto se ve diferente, aunque las letras sean las mismas, porque es uno quien cambió. El último jalón fue el más emotivo de todos: mis padres fueron hasta La Quiaca (Norte Argentino) a buscarme, en medio de abrazos y lágrimas. Quería explorar allá afuera y escapar de la monotonía. Pero entonces la diversidad, el cambio y los desafíos se volvieron parte de mi vida, y el mundo no sólo me mostró quién era él, sino quién soy yo. Y cuanto más lejos iba, más cerca de mí estaba. La vida intensa del ir más allá, fue en realidad un viajar hacia dentro".

El 15 de marzo fue la última vez que escribió en Facebook -donde hay muchas fotos de sus viajes-; ese día contó que les regaló a mujeres waoranis pulseras de tela que ella hacía para vender ."Una de ellas, enseguida abrió su bolsito y me obsequió una pulsera también, enteramente de fibra, tejida con sus propias manos. Estaba tan deseosa de conservar aquel regalo tan especial, que en lugar de disfrutarlo, a los pocos días lo guarde en una cajita de metal para que no se me arruine", mencionó.

Pasó las fiestas de fin de año con su familia en CABA y el 20 de marzo Basaldúa llegó a Punilla; primero paró a orillas del río Calabalumba y después se mudó y acampó en el jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona. El sábado 4 de abril habló con su familia por última vez y le dijo que estaba allí. Fue Mainardi quien denunció su desaparición el 7 de este mes. Los papás de la joven desconfían también por la demora en avisarles.

Según afirmó se fue de la vivienda por un "brote psicótico", dejando en el lugar su celular, la computadora y el paño con las pulseras que vendía. La familia de la mujer no cree en esa versión y asegura estaba en "perfecto estado de salud".

Durante la búsqueda hubo varios allanamientos, todos con resultados negativos. El cuerpo fue hallado el sábado en un campo donde se crían cerdos, a la vera de un arroyo, cerca de ruta 38.