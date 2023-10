escuchar

Dos ciegos protagonizaron un violento incidente a comienzos de esta semana en la peatonal de la ciudad de Córdoba. En el marco de una discusión, los hombres se enfrentaron y uno apuñaló al otro con un cuchillo, hecho por el que fue detenido poco después.

Según el sitio local Cadena 3, el altercado tuvo lugar el lunes cerca de las 9 en la peatonal 9 de Julio, casi a la altura de calle Tucumán, cuando los hombres -que son vendedores ambulantes- se cruzaron “en el medio” de la vía y “uno chocó al otro y le tumbó un termo que tenía”, según indicó un comerciante que trabaja en el lugar. A continuación, ambos iniciaron una acalorada discusión que no tardó en escalar al plano físico.

En pleno ida y vuelta de insultos, uno de los hombres sacó un cuchillo tipo Tramontina y apuñaló al segundo ante la mirada atónita de quienes circulaban por la avenida, que ante la ausencia de personal de seguridad decidieron intervenir para separarlos.

“No había ningún policía a esa hora porque no había nadie y la gente ayudó: atrapó a uno que se iba [por el agresor] y asistió al que habían apuñalado”, recordó el testigo y agregó: “Por suerte la gente colaboró porque, si no, no sé qué hubiese pasado con ambos. El otro se hubiera ido y nadie lo conoce”.

Momentos después del incidente arribó al lugar la Policía, que detuvo al hombre que era retenido por los testigos. Por otra parte, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Roque. De acuerdo con lo informado, ingresó con tres heridas de arma blanca: dos en el abdomen y una en el cuello.

Según se informó, el agresor fue puesto a disposición de la Justicia y por el hecho se inició una investigación en aras de corroborar la dinámica de los hechos.

