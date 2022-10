Córdoba: entraron a robar armados a un local, tomaron de rehén a un nene y ataron a los dueños en el depósito

Cuatro hombres armados entraron a un almacén en Córdoba, maniataron a los dueños, los amenazaron de muerte y tomaron de rehén a los hijos. El violento hecho ocurrió el sábado por la noche en la localidad de Río Tercero, cuando el negocio estaba por cerrar, y los asaltantes se robaron 500.000 pesos y 2200 dólares. Las cámaras de seguridad grabaron lo ocurrido y una de las víctimas contó que pese a tener una alarma comunitaria los ladrones ingresaron igual a robar.

Durante la noche del sábado, alrededor de las 22, al menos cuatro hombres entraron por sorpresa a una despensa de la mencionada localidad de la provincia de Córdoba. Allí, con armas en la mano apuntaron a los dueños que se encontraban detrás del mostrador próximos a cerrar el local. A su lado, una nena y un nene fueron testigos del asalto.

Así entraron los asaltantes al almacen

A través de las cámaras de seguridad del negocio, se ve el momento en que un hombre de buzo gris le apuntó a uno de los niños que estaba de espalda cuando entró. Enseguida lo sujetó con su brazo y lo tomó de rehén. Al mismo tiempo, una mujer corrió para ponerse a resguardo junto a su hija en el depósito, y a otro hombre lo arrojaron al piso para someterlo.

Según relató el dueño -Martín- al medio local ElDoceTv, en el depósito los maniataron, les pegaron y los encerraron. El hombre indicó que se trata de la primera vez que pasa junto a su familia una situación como esa en los diez años que tiene su negocio. A su vez, señaló que poseen alarmas, cámaras de seguridad y alarma comunitaria, pero que aún así roban.

Durante el altercado, recibió culatazos mientras estaba atado de pies y manos con precintos y correas de perros. Los asaltantes lo obligaron a entregarle los ahorros: 500.000 pesos y alrededor de 2200 dólares.

“El domingo a la noche cerramos, nos sentamos los cuatro a la mesa y ninguno tocó la comida. Mi hija lloraba, tenía miedo y decía ‘van a venir los choros’. Mi hijo también empezó a llorar”, recordó Martín. Afligido por lo que pasaron sus hijos se lamentó: “No sabemos más que hacer, no sabemos cómo pararlo”.

“No se lo deseo a nadie”, dijo y añadió: “Uno labura para progresar, no queda otra que seguir. Pero lo que le pasa a los chicos, el daño psicológico que le causan no tiene perdón de Dios”.

Mediante un operativo cerrojo, la Policía de Córdoba logró arrastrar a los delincuentes los cuales son oriundos de Córdoba Capital, Pilar y dos de Hernando, todos mayores de edad. Intervino la Fiscalía de Instrucción de primer turno de Río Tercero y fueron imputados por “robo calificado”. Quedaron detenidos en la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba.

