Córdoba: imitadores de El Chapulín Colorado y de La Mona Jiménez se pelearon con un ladrón en la peatonal

Vecinos y turistas fueron testigos de una escena insólita en la peatonal del centro de la ciudad de Córdoba. El episodio se registró esta semana, cuando en circunstancias que se investigan un imitador de El Chapulín Colorado y otro de La Mona Jiménez se enfrentaron a las trompadas contra un ladrón y posibilitaron su detención.

Córdoba: imitadores de La Mona Jiménez y El Chapulín colorado se pelearon con un ladrón

Un video del hecho que se viralizó en las redes socailes registró cómo, ante la atónita mirada de quienes circulaban por el lugar, el intérprete del personaje creado por Chespirito forcejeó y se dio golpes de puño con el delincuente, que aparece vestido de negro y con una gorra del mismo color. En ese contexto y mientras El Chapulín Colorado parecía tener dificultades para reducir al sujeto, el imitador del cantante cuartetero entró en escena y también lo golpeó, lo que le permitió al falso superhéroe mexicano darle una patada con la que lo alejó varios metros.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles en la transitada esquina de 9 de julio y San Martín, en una secuencia que el autor de la grabación tituló como: “El Chapulín y La Mona vs. un chorito de la peatonal”. Si bien el origen del conflicto no fue determinado, según el sitio Via País este se generó cuando un delincuente intentó robar en esa vía, situación que motivó el accionar heroico de los imitadores.

No obstante, una segunda versión indicó que la víctima del asalto fue en verdad el propio Chapulín y que, al ser advertido esto por el intérprete de La Mona Jiménez, este último salió en su auxilio. “Una amiga me contó que el imitador de La Mona y El Chapulín Colorado fajaron a uno que quiso robar un celu en la peatonal”, aportó un usuario en Twitter. En cualquier caso, se informó que ambos lograron neutralizar al delincuente, que fue detenido poco después por la Policía.

Los imitadores trabajan en la peatonal limpiando vidrios Foto: Andrés Ferreyra

De acuerdo con lo consignado por Derecho En Zaptillas, los protagonistas del video son Ariel Centurión, quien personifica al cantante de cuarteto, y Javier López Melano, que da vida al personaje de Roberto Gómez Bolaños. Los dos representan a ambos íconos desde hace tiempo en la peatonal, donde limpian vidrios y entretienen a la gente a cambio de propinas.

