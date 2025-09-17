Córdoba. Interpol busca a un joven uruguayo desaparecido hace más de una semana

CÓRDOBA.- Bryan Mathías Espínola, uruguayo de 27 años, es buscado por Interpol y por la policía de la provincia después de que desapareciera en esta ciudad el 9 de este mes. Cuando habló por última vez con su madre por teléfono, le comentó que a las 15 de ese martes tomaría un ómnibus y llegaría a las 20 del miércoles a Montevideo. Nunca más tuvieron noticias de él.

En diálogo con LA NACION, la madre de Bryan, Andrea Olivieri, contó que el joven trabaja en la construcción y en un taller de motos en Montevideo, pero había decidido venir a esta ciudad a buscar “mejores oportunidades”.

“Pero decidió regresar a Uruguay porque no era lo que había pensado, los sueldos eran bajos, la mitad de lo que gana acá”, precisó la mujer. Contó que su hijo llegó el viernes 5 a Córdoba y se alojó en el hostel Alvear, en el centro de la ciudad.

Explicó que Bryan había vendido su moto y tenía unos 40.000 pesos uruguayos (alrededor de $1.465.000). “No conocía a nadie en Córdoba, al menos que nosotros supiéramos. Fue por azar a esa ciudad, a ver qué conseguía”, añadió.

Olivieri pudo confirmar -porque habló con un policía de Córdoba por teléfono- que el lunes 8 por la noche su hijo “comió un pancho en una plaza donde se juntan muchos jóvenes”. Tomó un taxi desde el hostel hasta esa plazoleta, que estaba a cuatro minutos de viaje. En ese lugar, aquel policía tomó contacto circunstancial con Bryan.

Afiche de Interpol con los datos de la búsqueda de Bryan Mathías Espínola Olivieri, un joven uruguayo desaparecido en Córdoba El País (Uruguay)

"El policía que me llamó habló con él alrededor de las 5.30 de la madrugada del martes“, dijo Olivieri. Sostuvo que el agente se le acercó porque Bryan tenía una capucha puesta y desde el puesto de panchos se inquietaron con su presencia. “Hicimos la denuncia correspondiente; hablamos con la embajada de Uruguay. Lo está buscando Interpol”, apuntó.

“El pasaje de colectivo ya lo tenía. Primero había dudas, pero lo confirmamos. Yo estaba segura de que era así porque él me habló desde la terminal; ya había sacado el boleto y me indicó que viajaba a las 15 del martes 9 y llegaba el miércoles a las 20. Un viaje largo”, precisó Olivieri.

Juan, hermano de Bryan, está en Córdoba para seguir las alternativas del misterio y conseguir información de primera mano. Dijo a LA NACION: “Del hostel, por las cámaras, se ve que salió con la mochila y el termo la noche del lunes y se fue para la zona del Parque Sarmiento. Al policía que se le acercó y le tomó los datos le comentó que estaba ‘medio triste’ y se quedó ahí hasta la madrugada”.

Según pudo corroborar Juan, Bryan sacó el boleto de micro a las 7.50 del martes y desde entonces no se sabe nada más. “A lo mejor se durmió en la terminal y ahí le robaron todo. No sabemos qué pensar. Hoy se van a chequear las cámaras de la terminal”, concluyó.

La División Investigación Criminal está a cargo del caso en esta ciudad.