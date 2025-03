Córdoba. Ordenaron la detención de cinco policías por la muerte del hombre en la estación de servicios

CÓRDOBA.- Cinco policías que participaron del episodio en una estación de servicio donde murió Guillermo Bustamante después de ser detenido al no pagar la carga de combustible fueron imputados por la fiscalía del distrito 1 turno 2 de Córdoba, que, además, ordenó su inmediata detención.

El fiscal Guillermo González imputó como coautores del crimen al oficial subinspector Marcos Guzmán Altamirano, al oficial ayudante Nicolás Bulacio y al cabo Juan Martín. Los acusó de homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales.

Al oficial inspector Walter Perfumo lo imputó por encubrimiento, por “no denunciar la perpetración de un delito doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal y en calidad de autor”. Para el sargento Mariano Córdoba la acusación es por “omitir los deberes de funcionario público en calidad de autor”.

Las detenciones y acusaciones fueron ordenadas tras el análisis de vídeos y fotos registrados por las cámaras de seguridad de la zona y de vecinos que declararon lo que vieron en la estación de servicios.

El lunes por la madrugada, Bustamante discutió con un empleado de la estación de servicio porque cargó combustible y dijo que no podía pagar porque se había olvidado el dinero. El playero llamó a la policía; entre varios agentes lo subieron al patrullero mientras él decía que no se sentía bien. Y murió.

La pareja del hombre, Agustina -quien llegó para pagar, convocada por Bustamante-, dijo que el operativo fue “violento” y que intervino una docena de efectivos. “Estaba vivo cuando llegué, yo vi cómo lo mataban. Yo vi cómo lo estaban subiendo al patrullero y estrangulando”, contó a Telenoche y responsabilizó a la policía cuando ya las autoridades, en conferencia de prensa, sostuvieron el accionar de los uniformados justificando que el conductor “estaba agresivo”.

“Tiraron el cuerpo como si fuera nada; le hicieron chocar la cabeza contra el piso, por eso quedó sangre ahí”, relató, y aseguró que Bustamante no tenía problemas de salud de ningún tipo y no estaba medicado.

La autopsia preliminar de Bustamante mostró que no murió por asfixia, que es lo que plantea su esposa, pero faltan los exámenes toxicológicos y sobre su salud que podrían dar cuenta del motivo de la muerte.

El playero, en su relato, señaló que la víctima cargó $10.000 “y al momento del pago respondió con evasivas”.

Contó: “Tenía varios billetes en la mano, pero no me pagaba. Me preguntaba cuánto valía la nafta, qué le había puesto en el auto, pero no me pagaba. Miraba para todos lados. Le dije cuatro veces que por favor me pagara y terminé llamando a la policía”. Sobre el accionar de los agentes, indicó que no vio “nada raro”.

Gabriela Origlia Por

Temas CórdobaHomicidio