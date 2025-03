Córdoba: un hombre fue a cargar nafta, se negó a pagar y murió tras ser reducido por la Policía

La Justicia cordobesa investiga la muerte de un hombre en una estación de servicio tras un confuso episodio que derivó en discusiones y la intervención de agentes de la Policía local. El hecho ocurrió este lunes por la madrugada en el negocio ubicado sobre la calle Octavio Pinto, esquina Mariano Castex.

Según La Voz del Interior, todo comenzó con una disputa verbal entre la víctima y un empleado de la estación de servicio por una carga de combustible que el hombre se negaba a pagar. “No pagó porque se había olvidado el dinero y la Policía me llamó para hacerme cargo”, contó Agustina, esposa del fallecido.

Fue entonces que Agustina se dirigió al negocio donde, de acuerdo con su testimonio, se encontró con una dramática escena. “La Policía me dijo que lo iban a detener [a la víctima], que no se podía hacer nada, que me querían detener a mí también por meterme. Lo subieron al patrullero entre cuatro o cinco policías”.

“Mientras tanto, él les gritaba que se sentía mal, que lo dejaran. Yo les decía que me lo iban a matar. Y al final lo terminaron matando”, relató en declaraciones a Radio Mitre. Y sentenció: “Pido justicia porque la Policía mató a mi marido, lo asfixió. Me lo mataron en mi cara. No voy a parar hasta que estén todos presos”.

La versión de la pareja de la víctima se contrapone con la de un playero, quien había sido el encargado de despacharle combustible. “Le puse 10 mil pesos de nafta y al momento del pago respondió con evasivas. Tenía varios billetes en la mano pero no me pagaba. Me preguntaba cuánto valía la nafta, qué le había puesto en el auto, pero no me pagaba. Miraba para todos lados. Le dije cuatro veces que por favor me pagara y terminé llamando a la Policía”, contó a ElDoceTv.

“Una vez llegaron los uniformados, [la víctima] se comunicó por teléfono con una persona [Agustina]. Los agentes le advirtieron que estaba en un procedimiento y le pidieron que cortara el teléfono. Ante su negativa, los efectivos hablaron con la pareja y la instaron a que traiga el dinero para pagar. Se notaba que [el hombre] no estaba en sí. Estaba como ido. Finalmente, lo intentaron reducir y se puso violento. No se dejaba agarrar y decía que le querían sacar la plata”, agregó.

Y completó: “Los efectivos de la Policía tuvieron que solicitar la asistencia de DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo). Ellos lo esposaron y cargaron en la camioneta. De un momento para otro, un efectivo advirtió a los gritos que se había quitado las esposas. Entonces lo volvieron a neutralizar y ahí se descompensó”.

En conferencia de prensa, el comisario mayor Cristian Barrios resaltó que los agentes realizaron tareas de reanimación hasta que llegara el servicio de emergencia. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, el hombre perdió la vida. “Todo lo que pasó ahora es materia de investigación. La Justicia analizará”, sostuvo.

El caso está a cargo de la fiscal Celeste Blasco, del distrito 2 turno 5, y por ahora no hay detenidos. Agustina pidió ser admitida como querellante y su abogado, Carlos Nayi, adelantó que se propondrá peritos de control. “Estamos ante un claro ejemplo de violencia institucional”, sentenció el letrado.

