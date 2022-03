Córdoba será la primera provincia del país en aplicar un sistema integral de Justicia Juvenil Restaurativa

CÓRDOBA. El martes 22 de marzo de 2022 se convertirá en un hito para esta provincia y para el país en materia de menores en conflicto con la ley. Esta provincia será la primera en la Argentina que aplicará un programa integral de Justicia Juvenil Restaurativa cuyo objetivo es, como se deduce, “restaurar” las consecuencias de un ilícito, tanto para la víctima como para el infractor. La experiencia que se desarrollará en Córdoba será, además, una de las primeras de estas características en América latina. El sistema no es punitivista (al estilo de “hay que cerrar la celda y tirar la llave” para que no salgan más) ni garantista (“no se puede hacer nada”). Plantea que sí hay que responder, pero utiliza la sanción como un medio para cambiar conductas.

El programa será dirigido por la Fundación Funrepar; el convenio fue firmado por María Marta Cáceres de Bollati y Aída Tarditti, integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba; Julián López, ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, y Martín Llaryora, intendente de Córdoba. Lo coordinarán la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Violencia de Género y Penal Juvenil del TSJ, a cargo de la secretaria Agustina Olmedo; la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, licenciada Georgina Tavella, y Liliana Montero, por la Municipalidad.

El licenciado en Derecho español Raúl Calvo Soler, presidente de Funrepar y director del programa, explicó a LA NACION que el objetivo es conseguir que la víctima sienta que vuelve a tener el control de su vida y que el victimario tenga el “compromiso y la oportunidad” de restaurar las consecuencias de sus actos.

“Una sanción que no tenga una dinámica pedagógica tiende a ser una respuesta inútil en los jóvenes en conflicto con la ley penal -subrayó-. Una sanción que no implica aprendizaje no modifica el comportamiento del chico, no lo cambia. Debe incorporar ese efecto para, a mediano y largo plazo, ver las modificaciones”.

A modo de ejemplo, señaló que hay acciones para que el victimario reconozca, se responsabilice y pregunte -y se pregunte- qué puede hacer para reparar el daño que causó. Con la víctima -a la que Calvo Soler definió como “la gran olvidada” del sistema jurídico- se trabaja para que reafirme su autoestima y autonomía, ya que, normalmente, quedan afectadas después de una situación traumática.

El especialista en Justicia restaurativa insistió con que la “participación” es el eje en la construcción y debe alcanzar a la víctima, al infractor y a la comunidad (familia, escuela, clubes). “A la comunidad se la suma, haciéndola parte de la solución de los problemas que acarrea la generalización de los problemas delictivos en los jóvenes”.

Además, se propone un uso “más eficiente y eficaz” de los recursos públicos y privados para disminuir la reincidencia de los adolescentes que han infringido la ley penal. En España, donde el sistema lleva 25 años de aplicación, la tasa de éxito (no reincidencia) es del 60%.

“Hay estudios recientes de la Universidad de Stanford que muestran que los modelos que funcionan son todos restaurativos -describió-. Lo que sabemos es que lo que veníamos haciendo no funciona, y si mantenemos la misma dinámica no cambiaremos los resultados”.

Para graficar, Calvo Soler indicó que si un facilitador -un operador del sistema, encargado de cada caso en particular- detecta un problema en la interiorización de normas, se trabaja con el joven bajo seguimiento en un club, donde es más fácil incorporar reglas, y con un deporte que le guste.

Comentó el caso de un adolescente que peleó con un policía y fue acusado de desacato. Durante el proceso mantuvo una reunión con una mujer. “Conversaron, intercambiaron ideas y, al terminar, se le dijo que era una policía. Cuando sacó la condición de policía de su prejuicio, reflexionó. Con el sistema restaurativo provocamos este tipo de respuestas”.

La Justicia Juvenil Restaurativa se aplica a cualquier delito, alcanza a desde quienes se resistieron a la autoridad hasta a quienes están cumpliendo penas por homicidio. En Córdoba se aplicará en inimputables por su edad, en chicos institucionalizados en proceso de enjuiciamiento y en aquellos que están en centros de alojamiento, ya condenados. “Serán abordajes diferentes, pero el sistema alcanzará a todos”, apunta Calvo Soler.

Experiencias

En la Argentina hay varias ciudades que ya aplican el sistema, como Pergamino, San Isidro y San Martín, Córdoba es la primera provincia que lo hará de manera integral y en todos los eslabones de trabajo con los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Ya se hizo la selección de los equipos -con una entrevista y un test psicotécnico- que trabajarán en las intervenciones con los jóvenes; se avanza en la elección de los casos, a cargo del Poder Judicial, y en el desarrollo de las estrategias restaurativas por parte de los operadores.

El programa complementa las acciones que se vienen desarrollando desde el Poder Judicial de Córdoba con la instrumentación de la reforma de la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que rige desde septiembre del 2021.

Esa reforma priorizó las medidas no privativas de la libertad e incorporó salidas alternativas al proceso, como la mediación penal juvenil y la derivación a programas de Justicia Restaurativa.