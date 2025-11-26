Identificaron a la joven de 26 años asesinada y descuartizada, pero aún no hay sospechosos en la mira

CÓRDOBA.- Compañeras y amigas de Camila “China” Merlo, una joven de 26 años, madre y trabajadora sexual, marcharon ayer martes pidiendo justicia por su crimen. Sus restos fueron identificados varios días después de ser hallados en dos momentos diferentes: un perro llevó hasta una casa de Villa Urquiza una bolsa con un muslo humano y, más tarde, varias partes más aparecieron en un zanjón cercano.

La dramática historia empezó a reconstruirse el domingo 16 de este mes, cuando la dueña de una vivienda en la calle Andalucía al 3100, de Villa Urquiza -ella y su pareja son policías-, llamó a la policía después de que su mascota llegara con la bolsa con los restos que, a la vista, le parecieron humanos. Se veía un tatuaje. Más tarde, aparecieron los otras partes.

La causa la tomó la fiscal Eugenia Pérez Moreno, que ordenó los peritajes correspondientes. El lunes pasado, los investigadores pudieron identificar a la víctima. Merlo estaba en una situación de vulnerabilidad y no tenía domicilio fijo. Había llegado a esta ciudad desde el interior de la provincia hace pocos meses.

Blanca Mendoza, de la filial Córdoba de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), el sindicato que aglutina a las trabajadoras sexuales, dijo en la marcha de anoche: “Camila era mujer, mamá, hermana, trabajadora sexual. Y otra vez estamos acá, pidiendo justicia. Salimos a trabajar y no sabemos si volveremos“.

Por el femicidio de la “China” Merlo no hay sospechosos identificados; sus amigas aseguran que no fue víctima de un ajuste de cuentas, pero tampoco tienen datos que permitan orientar a la Justicia respecto de lo que pudo haber pasado.

A la joven no se le conocía una relación de pareja. En sus redes tampoco hay indicios de que tuviera algún vínculo personal permanente.

La madre de Merlo, Moira, afirmó que su hija enfrentaba problemas de consumo de sustancias. “Siempre quise ayudarla, pero no tenía los recursos. Pedí ayuda al sistema, pero siempre estuve sola”, dijo. Aseguró que nunca había imaginado que tuviera una muerte así. “Voy a pedir justicia todos los días”, subrayó.

En julio pasado, otra joven fue descuartizada en Córdoba. Dos hombres serán juzgados por el femicidio de Brenda Torres, una joven cuyos restos fueron encontrados en distintas partes de la ciudad. Los acusados son Christian Alexis Aranda y Gustavo Martín Lencina, que están detenidos.

Torres, que tenía 24 años y problemas de consumo de drogas, estaba -según determinó la investigación- en una situación de “especial vulnerabilidad y desigualdad” frente a sus femicidas. En una reunión en la que hubo consumo de drogas Torres fue primero golpeada y, al verla muerta, descuartizaron su cuerpo.

Otro caso similar es el de Milagro Bastos, la chica de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado en el ropero del departamento de Horacio Grasso, un expolicía que cumplía prisión domiciliaria por el homicidio de un niño.

Milagros, mamá de un menor, estuvo desaparecida casi un año desde que sus familiares la vieron por última vez cuando un hombre la retiró con la promesa de ir a “vender churros”.

Hace casi tres años, el 5 de diciembre del 2022, Anahí Bulnes, maestra y trabajadora sexual de 36 desapareció. También fue asesinada y descuartizada. Por ese crimen, Santiago Campos Matos fue condenado a prisión perpetua en 2024.

Antes del femicidio, Campos Matos tuvo un encuentro sexual con Bulnes a cambio de dinero. Las pruebas de ADN, las imágenes de cámaras de seguridad y registros en la computadora del acusado fueron claves para arribar a una condena.