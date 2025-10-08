Cortaron un alambrado perimetral, entraron en un barrio cerrado y se llevaron miles de dólares

SANTA FE. Luego de un rápido operativo, planificado y realizado por profesionales, un vecino del barrio cerrado La Antonella, ubicado sobre la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 775, en jurisdicción de Zavalla, departamento Rosario, denunció haber sido víctima de un importante robo. Según detalló el damnificado, el golpe se concretó anoche, cuando su familia no se encontraba en la vivienda.

Los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar en la vivienda tras romper un tejido perimetral y forzar una ventana.

Al regresar, después de una reunión social, el dueño de casa descubrió el faltante de una caja fuerte que contenía 28 mil dólares y cuatro millones de pesos, además de otros elementos de valor.

El hecho fue informado al Ministerio Público de la Acusación, desde donde la unidad de Flagrancia dispuso que se tome declaraciones al personal de seguridad y vecinos, además de solicitar el relevamiento de cámaras de videovigilancia tanto del desarrollo inmobiliario como de la zona circundante a ese barrio privado.

Esta mañana, las autoridades policiales y judiciales realizaron varios procedimientos para determinar cómo lograron los delincuentes ingresar y huir sin ser detectados, máxime si todo ocurrió, como se supone, en un sector con vigilancia privada y acceso controlado.

Voceros policiales indicaron a LA NACION diario que el caso está siendo investigado por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del personal de la comisaría 31ª de Zavalla, comisionado tras un llamado al 911. Los investigadores buscan pistas ahora para identificar a los delincuentes.