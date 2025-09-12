Crearon en San Isidro una brigada especial para combatir a bandas delictivas

En San Isidro se creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una división de la Patrulla Municipal que fue especialmente entrenada y seleccionada para identificar y combatir bandas delictivas.

“Mas allá de que la responsabilidad de la seguridad es de la Provincia de Buenos Aires, desde el municipio estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para cuidar a los vecinos. Esta nueva brigada, que estará abocada a delitos especiales, es un complemento más del sistema de seguridad que estamos robusteciendo con más cámaras, más agentes, más móviles y más tecnología”, afirmó el intendente Ramón Lanús.

Según se informó en un comunicado de prensa, la BOI está compuesta por agentes especialmente capacitados y móviles operativos, donde se desplazan, junto a efectivos policiales, para cubrir zonas de delitos complejos que atentan contra la seguridad y la propiedad de los vecinos.

San Isidro creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una división de la Patrulla Municipal Municipalidad de San Isidro

“Este nuevo cuerpo de agentes permite ampliar la capacidad de patrullaje y la respuesta inmediata ante incidentes en curso o emergencias, neutralizando la amenaza empleando estrategias preferentemente de navegación”, se explicó en el citado comunicado.

La BOI ya participó en 391 operativos dinámicos y 156 estáticos. “Lleva unas 6312 personas identificadas y siete aprehensiones. Estos operativos incluyen las identificaciones de los individuos y rodados sospechosos en consulta simultánea con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) para verificar si existe algún requerimiento de la Justicia, como por ejemplo pedidos de detenciones sobre las personas o de secuestros de los vehículos”, se agregó.