Crimen de un argentino en Tulum: la Justicia mexicana apunta al narcomenudeo como posible móvil del asesinato de Minucci

Un peluquero argentino fue asesinado a balazos el viernes dentro de un complejo turístico de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. La víctima, Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, había viajado a México en noviembre con la intención de trabajar por unos meses.

El ataque ocurrió alrededor de las 14 en el establecimiento Vesica Canote Club, identificado también como cenote Vesica. De acuerdo con el diario local Por Esto!, el lugar funcionaba con normalidad y había bañistas, incluidos menores de edad, cuando se escucharon las detonaciones. Testigos relataron que el estruendo provocó pánico y que los agresores escaparon.

El ataque ocurrió en la previa de un festival de música electrónica que se desarrollaba en la zona. Según medios locales, el evento continuó pese al crimen, lo que generó críticas en redes sociales por la falta de medidas de seguridad. Tulum, uno de los destinos turísticos más visitados de México, ha registrado en los últimos años episodios de violencia vinculados a disputas entre bandas criminales.

Minucci recibió disparos en el cuello, rostro, brazos y tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS‑Bienestar de Playa del Carmen, donde los médicos no lograron salvarle la vida. Además de él, otras dos personas resultaron heridas: Deyran de Jesús N., de 30 años; y Saúl N., de 34.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó, a través de redes sociales, la apertura de una “carpeta de investigación por homicidio calificado”. En su comunicación oficial, la dependencia precisó que el hecho ocurrió en un camino de terracería, cerca de un evento de música en el municipio de Tulum, y calificó el ataque como directo.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno, trabajan de manera coordinada para dar con el o los responsables de este ataque directo, que privó de la vida a una persona por lesión de arma de fuego y que no puso en riesgo la seguridad de las y los asistentes al evento. (2/4) — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) January 9, 2026

Como principal línea de trabajo, la fiscalía analiza una posible vinculación con narcomenudeo, sin descartar otras hipótesis. También señaló que autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada para dar con los responsables.

La violencia en Quintana Roo se ha intensificado en los últimos meses. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se reportaron más de 700 homicidios en el estado, muchos relacionados con el narcomenudeo y la disputa por territorios turísticos. Tulum, Playa del Carmen y Cancún figuran entre las ciudades más afectadas por esta problemática.

Minucci era peluquero y había montado su salón de belleza en Fray Luis Beltrán tras desempeñarse previamente en Fabricaciones Militares S.A.U.. Según su entorno, había proyectado regresar al país en febrero. Nacido el 2 de octubre de 1988, estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina, de 32, quien cursa un embarazo que la pareja se enteró de manera reciente, cuando él ya se encontraba en México.

Como principal línea de investigación, esta Representación Social analiza la posible relación del hecho con actividades de narcomenudeo, sin descartar otras hipótesis. (3/4) — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) January 9, 2026

“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, escribieron allegados del entorno de Minucci en redes sociales, donde también expresaron su dolor por el crimen y el impacto en su familia, amigos y excompañeros.

Por su parte, la Junta Interna de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán difundió un mensaje en Facebook: “Lamentablemente, hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro excompañero fabriquero Joni Minucci”, y comunicó que se realiza una colecta pública para costear la repatriación de los restos a la Argentina. De acuerdo con el entorno de Minucci, los costos son elevados y los exceden por completo.

El Consulado de la Argentina en la zona fue notificado del crimen para iniciar los trámites de repatriación y brindar asistencia a los familiares, mientras la investigación en México continúa para identificar a los autores del ataque y determinar el móvil.

Hasta anoche no había detenidos por el crimen. Las autoridades mexicanas reiteraron que se trata de un ataque directo y que trabajan en la identificación de los agresores. En paralelo, la familia de Minucci espera que la repatriación se concrete en los próximos días, mientras crece el reclamo por justicia en su ciudad natal.

Otro crimen en 2022

El homicidio de Minucci revive el recuerdo de otro crimen que conmocionó a la comunidad argentina en México: el asesinato de Federico Mazzoni, gerente del complejo Mamita’s Beach Club en Playa del Carmen. El hecho ocurrió el 25 de enero de 2022, cuando dos sicarios ingresaron al local y lo ejecutaron en el baño con tres disparos en la cabeza, provenientes de armas calibre 9 milímetros. Tras el ataque, los agresores huyeron hacia la playa y escaparon en una moto náutica.

La investigación reveló que el móvil fue una venganza ligada a una red de extorsionadores que operaba en la zona. Según el fiscal general de Quintana Roo, el club había sido “prácticamente secuestrado” por la organización criminal, que presionaba al dueño y a los empleados para realizar actividades ilícitas. La suspensión de una fiesta el 25 de diciembre habría desatado la represalia.

Por el crimen fueron detenidos “Wilbur U”, alias El Molusco, y Luis “J”, apodado La Changa, vinculados al cartel Los Pelones. En junio de 2023 cayó el presunto autor intelectual, Raúl “Z”, alias Comandante Cero, capturado en Pachuca tras una recompensa de medio millón de pesos. Aún permanece prófugo Andrés Pineda Lara, alias Avispón, por quien se ofrece una millonaria recompensa.