El fuerte cruce del fiscal del caso Agostina Vega con una periodista: “Puede ahorrarse el cinismo”

El fiscal Raúl Garzón, que lleva adelante el caso por la muerte de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, tuvo este sábado un fuerte cruce con una periodista y militante que le pidió que fuera “menos cínico”.

Fue cuando el funcionario judicial planteó que debería reconocerse la labor de los perros de la fuerza policial que permitieron dar con el cadáver.

“Si les dijera que hay que entregar una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió llegar, con su olfato, bajo la superficie, con la guía de los profesionales que lo conducen”, expresó Garzón.

En ese momento fue interrumpido por una periodista que además dijo ser legisladora, y quien le espetó: “Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicido, ¿podría ser un poco menos cínico? Denunciamos la responsabilidad que ustedes, como parte de la Justicia, tienen con el Gobierno. No sea cínico, es una payasada lo que está haciendo”, añadió la mujer.

A lo que el fiscal respondió: “Es una labor científica”.

La conferencia de prensa

Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, Garzón sostuvo que se trataría de un “homicidio”. “Hemos encontrado restos humanos que tienen un 98% de posibilidades de que sean de Agostina”, expresó.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa Captura

Detalló que se trató de un homicidio cometido entre las 22.30 del pasado sábado y la 1 de la mañana del domingo en la casa del detenido. “Agostina entró al domicilio y habría salido ya sin vida”, afirmó.

Respecto a los reclamos de la familia de Agostina, que remarcaron el tardío accionar de la Justicia, sostuvo que desde la fiscalía no tienen autocrítica.

“Absolutamente ninguna. El camino de la investigación lo da el camino de la denuncia. Y si una denuncia inicial está más orientada a que va con alguna persona o amiguito de su confianza, es una cosa muy distinta a decir ‘Me sustrajeron a mi niña’”, completó.

La desaparición de Agostina Vega

Agostina había desaparecido el pasado sábado a las 22.30, cuando se subió a un remis desde su casa en General Mosconi y realizó 50 cuadras hasta la casa de Claudio Barrelier, hombre de 33 años y expareja de su madre, Melisa Heredia, en el barrio Cofico.

Allí, Barrelier pagó el remis y la joven descendió del vehículo. Desde entonces, se desconocía el destino de la adolescente, hasta que fue encontrada este sábado en un descampado.