Crimen en los carnavales de Mercedes: cayó un familiar directo de los primeros dos detenidos por el homicidio de Braian Cabrera

La investigación del homicidio de Braian Cabrera, el joven de 18 años asesinado durante los festejos del carnaval de la ciudad de Mercedes, sumó un nuevo detenido. Se trata de Omar Auza, de 54 años, quien sería la persona que aportó el arma utilizada en el crimen.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Se trata del padre y abuelo de María Luján Auza, de 33 años, y de Martín Auza, respectivamente, los dos primeros sospechosos detenidos por el homicidio.

Video del crimen en el corso de Mercedes

En las próximas horas los tres sospechosos serán indagados por el fiscal de Mercedes Matías Lattaro, a cargo de la investigación.

La víctima, que tenía 18 años, fue baleada sobre la avenida 29, en pleno centro de la localidad bonaerense. El ataque ocurrió mientras la banda de la cantante local Fernanda Otolini se presentaba en el escenario, lo que obligó a interrumpir el show. La situación quedó registrada en distintas filmaciones.

Cabrera fue trasladado de urgencia en estado crítico al Hospital Blas L. Dubarry, donde finalmente falleció.

En un primer momento, personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a María Luján y Martín Auza, quien habría sido el tirador. También fue secuestrada el arma homicida, un revólver calibre 22.

Crimen en el Carnaval de Mercedes

“El móvil del crimen habría sido una discusión entre la víctima y los sospechosos, que serían conocidos entre sí”, dijo una fuente del caso.

A partir de una serie de testimonios se determinó que el arma utilizada para balear a la víctima habría sido aportada por Omar Auza, quien fue detenido hoy por personal de la policía bonaerense cuando caminaba por las calles 37 y 24, en Mercedes.

“La Municipalidad lamenta informar el fallecimiento de un joven vecino que resultó herido por un arma de fuego en un hecho ocurrido durante las festividades de Carnaval. El deceso se produjo en horas de la madrugada, pese a la atención recibida en el Hospital Blas L. Dubarry”, se informó ayer en un comunicado de prensa.

El arma secuestrada en poder de los sospechosos Policía Bonaerense

Y se agregó: “En el marco de la investigación, la Policía Comunal, con el apoyo del Centro de Monitoreo Municipal, procedió a la detención de dos personas [los dos primeros sospechosos], que son madre e hijo, y al secuestro del arma presuntamente utilizada. Ambos se encuentran a disposición de la Justicia del Departamento Judicial de Mercedes”.

Antes de finalizar el comunicado de prensa, agrega: “En virtud de la gravedad de lo sucedido, se dispone la suspensión de las jornadas de carnavales previstas para este fin de semana. Desde el Estado municipal expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”.