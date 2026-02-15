Mercedes: asesinaron a balazos a un joven de 18 años tras una discusión durante el corso
Hay dos detenidos y el municipio suspendió los festejos de Carnaval; la investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 de Mercedes
- 2 minutos de lectura'
Un joven de 18 años fue asesinado a balazos este domingo durante la segunda noche de celebraciones del corso de Carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes.
El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada sobre la avenida 29, cuando una discusión derivó en un ataque armado. Un hombre que estaba acompañado por una mujer extrajo un arma y disparó varias veces. La víctima, identificada como Brian Cabrera, recibió impactos en la cabeza y en el pecho.
El tiroteo se produjo mientras la banda de la cantante local Fernanda Otolini se presentaba en el escenario, lo que obligó a interrumpir el show. En videos difundidos en redes sociales se observa a los músicos tirándose al piso y a los asistentes corriendo del lugar.
Cabrera fue trasladado en estado crítico al Hospital Blas L. Dubarry, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.
Tras el ataque, fueron detenidos dos sospechosos, identificados como María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19 años, madre e hijo. Según informó el portal local Mercedes Ya, al joven se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el crimen.
La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 de Mercedes, que busca determinar las circunstancias del crimen.
Tras el crimen, la Municipalidad de Mercedes informó a través de un comunicado oficial el fallecimiento de Cabrera y la suspensión de las jornadas de carnaval previstas para el fin de semana.
“Desde el estado municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, se manifestó.
