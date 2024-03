Escuchar

Las palabras se escucharon hoy a metros de la sala del Concejo Deliberante y tuvieron la resonancia propia de una víctima del delito . “Jorge me da fuerzas para pedir justicia, no voy a descansar hasta que estén todos condenados”, dijo Susana Dascalaky, viuda del empresario asesinado por un grupo de ladrones que ingresaron a su casa, en Lomas de San Isidro. La mujer encabezó a un grupo de vecinos que reclamaron justicia y seguridad ante los representantes de las fuerzas políticas de ese distrito de la zona norte del conurbano.

El asesinato de Jorge Enrique De Marco generó un fuerte impacto social. Y sus allegados se autoconvocaron frente a la sede gubernamental ubicada en 25 de Mayo 459 para “reclamar que el municipio active medidas asertivas para salvaguardar vidas” según se explicó en un mensaje en las redes sociales.

Valeria Cuevas Villaroel, de 54 años, amiga de Dascalaky y que trabaja en el refugio de animales fundado por De Marco, sumó su voz en el reclamo frente a un homicidio que tiene, por ahora, cinco sospechosos detenidos. “Jorge era una persona buena, de esas que no hay dos. Terminó muerto y torturado por quienes no tienen empatía. Esto no puede seguir pasando. San Isidro está en peligro. Esperamos que haya un cambio inmediato, queremos justicia y seguridad. Este es el resultado final de mirar al costado, estamos aterrorizados ”, aseguró.

Y agregó: “Queremos que la policía esté debidamente equipada y que los agentes tengan sueldos dignos, que el presupuesto para seguridad aumente y que se invierta en la materia; los móviles de la Patrulla Municipal van con dos inspectores, que no son policías. Es todo una mentira”.

Entre las vecinas que se acercaron a acompañar a la viuda de De Marco estuvo Julie Fortabat, de 80 años, que sintetizó su reclamo: “Queremos más cámaras de vigilancia”. También se mostró indignada de que el remisero Rubén Armando López, fuese detenido por trasladar a los delincuentes la noche del asesinato del empresario. “Él es el remisero de confianza del municipio”, dijo.

Los representantes políticos de San Isidro también dieron sus mensajes frente a un crimen que provocó conmoción en ese distrito. Al inicio de la sesión del Concejo Deliberante, el presidente de la Comisión de Seguridad, el concejal oficialista Juan Bautista Ocampo, tomó la palabra manifestando una “profunda consternación por la muerte de Jorge De Marco y preocupación por la seguridad del municipio y de la provincia”. Y comentó: “Estoy seguro de que la policía va a detener a toda la banda. Queremos que lo que le paso a Jorge no le pase a nadie más. Estamos en el camino correcto y vamos a lograr resultados en seguridad. Vamos a revertir la situación al corto plazo”, prometió el concejal que minutos antes había recibido a la viuda de De Marco y a un grupo de vecinos.

Por su parte, Martín Vazquez Pol, presidente del Concejo Deliberante, habló con la prensa antes del inicio de la sesión: “En la resolución destacamos la tarea de la fiscalía y la provincia de Buenos Aires. La tarea judicial está en marcha. El reclamo de seguridad abarca todo el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Queremos que la nueva gestión haga un aporte”.

María Feldtmann, concejal de La Libertad Avanza, expresó, en tanto , que fue pedido un informe a la municipalidad sobre el sistema de prevención del delito y que se elevó una exigencia de que se mejore la velocidad de respuesta ante una alarma vecinal: “Queremos saber si se arreglan los patrulleros. Queremos que uno de los dos efectivos en los patrulleros de la Patrulla Municipal esté armado”. Feldtmann impulsa también el programa Ojos en Alerta, que implica la posibilidad de que todos los vecinos estén conectados con el Centro de Monitoreo del municipio para obtener respuestas más rápidas.

Federico Meca, concejal del espacio de Frente Renovador-Unión por la Patria, señaló que no funcionan -o al menos no aportan imágenes eficientes- más de la mitad de las cámaras públicas de videovigilancia. “Queremos que se priorice el presupuesto en seguridad”, aseveró.

Según información que brindó la Municipalidad de San Isidro, en la sesión se votó por unanimidad una resolución en la que se les pidió al gobierno provincial y a la Justicia bonaerense el esclarecimiento del homicidio de De Marco. También se solicitaron informes sobre la gestión municipal en materia de seguridad. Por último, Ocampo se comprometió a gestionar la presencia en el recinto del Secretario de Seguridad municipal en los próximos días para que brinde información de lo que se hizo hasta el momento y de las próximas medidas a tomar para fortalecer la prevención del delito en San Isidro.

Matías Bianchi

