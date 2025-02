Crimen en Vicente López: detuvieron a un sospechoso y creen que se trata del tirador

El presunto tirador que efectuó el disparo que terminó con la vida de Silvia Graciela Lepez, la vecina de Vicente López asesinada durante un intento de robo, fue detenido en el partido de San Martín. Ahora los detectives policiales y judiciales a cargo de la investigación intentan identificar a otros dos delincuentes que participaron del plan criminal.

En un intento de robo mataron a una vecina de Vicente López

Así lo dijeron a LA NACION fuentes judiciales. El sospechoso detenido fue identificado como Elian Emmanuel M. T., de 30 años, y tendría antecedentes por el delito de encubrimiento. Será indagado en las próximas horas por el fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, funcionario a cargo de la investigación.

Elian Emmanuel M. T. fue detenido por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López y de personal de comisarías que dependen de Superintendencia de Seguridad Amba Norte I, conducida por el comisario mayor Lucas Borge, después de analizar las filmaciones de cámaras de seguridad de los municipios Vicente López y de San Martín.

Lepez fue asesinada delante de su esposo cuando dos ladrones le quisieron robar al matrimonio su camioneta Chevrolet Tracker en José Hernández al 5600, en el límite entre Munro y Carapachay, en Vicente López.

Los ladrones se movilizaban en un Toyota Yaris que había sido robado a mediados de mes en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Mientras sus cómplices intentaron robarle a Lepez y a su marido, un tercer delincuente se quedó en el vehículo.

Uno de los robos protagomizado por la banda que mató a una vecina de Vicente López

Tras dispararle a la víctima, el tirador y su cómplice comenzaron a correr. A las pocas cuadras, en Porchia y Misiones, robaron una camioneta Ford Territory blanca a un vecino que, poco antes, había pasado por la escena del crimen (por ese motivo, en un primer momento, los investigadores pensaron que el vehículo era conducido por un integrante de la banda).

“Desde el momento en que roban la camioneta blanca, por medio del análisis de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Vicente López, se pudo determinar que los ladrones escaparon hacia San Martín”, sostuvo una fuente de caso.

Silvia Lepez, la víctima Facebook Silvia Lepez

En San Martín, las cámaras de seguridad, registraron el lugar donde los sospechosos abandonaron la camioneta Ford Territory y el auto Toyota Yaris.

“Tras dejar los vehículos robados en Matheu al 4400, en San Martín, en cercanías del Hospital Municipal Diego Thompson, y se subieron a un auto Volkswagen (VW) Fox negro que habían dejado estacionado antes de iniciar el raid delictivo”, explicaron fuentes policiales.

A partir de la chapa patente que tenía colocada el VW Fox negro, que en realidad correspondía a un Peugeot 208, se llegó a un domicilio en José León Suárez, en San Martín.

“En la puerta de ese domicilio, los detectives policiales encontraron estacionado el VW Fox negro. Entonces se decidió hacer una vigilancia discreta. Ayer a la tarde, Elian Emmanuel M. T. se subió al auto y fue interceptado a las pocas cuadras”, explicaron fuentes policiales.

“No se merecía esto”

Nicolás, el hijo mayor de la víctima, sostuvo: “No se merecía esto mi mamá. Lo único que queremos es que se haga Justicia y que atrapen a los culpables”.

Sobre el homicidio, el joven solo sabe lo que sucedió por lo que le pudo contar su padre, que está devastado.

“Fue en la esquina de mi casa. Mi papá y mi mamá volvían del gimnasio. Mi papá estaba estacionando y los interceptaron dos masculinos [sic]. Él aceleró porque se lo pidió mi mamá y ahí le dispararon. Justo ella tenía la ventanilla baja. Mi papá está devastado. Estuvieron más de 30 años juntos. Éramos una familia que no molestaba a nadie. Mi mamá era una persona espectacular, no lo puedo entender. Hoy cuando me levanté pensé que todo era un sueño”, afirmó Nicolás, de 30 años, en declaraciones a radio Rivadavia.

La víctima era abuela. “Hablé con mi hijo mayor hace un rato y no podía ni hablar. Lloramos los dos. Él tenía a su abuela como la mejor de todas. A sus nietos ella les dio todo. Tenía un amor incondicional”, dijo el hijo de la víctima.

Gabriel Di Nicola Por