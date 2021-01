Crimen. Violento comienzo de año con 13 femicidios registrados en apenas 15 días

Preocupa la cantidad de casos mortales de violencia de género notificados durante la primera quincena de enero Fuente: Archivo

Pilar Vazquez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2021 • 19:25

El año comenzó con un alarmante número de mujeres víctimas de violencia machista extrema. Se registraron 13 femicidios en los primeros 15 días de 2021. Esa cifra preocupa a las autoridades y las organizaciones sociales, quienes consideran que el aislamiento y las medidas de prevención frente al Covid-19 empeoró la situación. Pese al intento de poner un freno a los femicidios, cada vez son más las mujeres a las que se les quita la vida.

"No hay dudas que en este tiempo atravesado por la pandemia, hubo un aumento en general de las violencias por motivos de género", aseguró Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género. Si bien no hay datos oficiales sobre femicidios en el último año, la funcionaria explicó: "Uno de los indicadores que tomamos para saber que efectivamente hubo un agravamiento de la situación tiene que ver con el aumento de comunicaciones a la línea 144". En ese número telefónico se brinda asesoramiento a mujeres agredidas.

Varsky hizo referencia a que la violencia machista es evidentemente una cuestión estructural y aseguró: "El aislamiento implicó la convivencia obligatoria en el mismo espacio entre agresores y mujeres que se encuentran atravesando esas situaciones. Además, significó una mayor dificultad para los pedidos de ayuda".

Para las mujeres víctimas de violencia la propia vivienda se convirtió en el espacio más peligroso. Según un análisis realizado por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven" durante el año pasado al se registraron 298 femicidios, de los cuales 65,1% ocurrió en la casa de la víctima.

"En nuestro último registro nosotras tenemos que 54 de las víctimas, al menos, habían realizado una denuncia y 19 tenían medidas judiciales vigentes para evitar el acercamiento del hombre denunciado por violencia. Esto quiere decir que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad no pudieron proteger la vida de esas mujeres", comentó Lara Andres, integrante del Observatorio.

Al comienzo de la cuarentena se instrumentaron políticas para que las mujeres en situación de violencia fueran exceptuadas de las medidas de aislamiento en casos de fuerza mayor. En el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad señalaron que el Poder Judicial, los municipios y las oficinas gubernamentales adaptaron los dispositivos y los espacios de atención para poder intervenir y que las mujeres puedan acceder a esos servicios o a las áreas de denuncia. Al respecto, Varsky dijo: "Efectivamente vemos que varió la situación de los primeros meses del aislamiento en relación a los siguientes. Igualmente estaremos atentas y seguiremos trabajando sobre todo con todas las provincias".

Desde las organizaciones sociales se asegura que los obstáculos para las víctimas continúan en estos momentos en los que no rige una medida de aislamiento obligatorio, sino recomendaciones de distanciamiento social por la pandemia. "Si bien la mujer puede ir a hacer la denuncias con sus hijos sin que le puedan restringir el paso, sabemos que la realidad es otra. Es complejo el traslado, hay muchas oficinas en las que aún no hay atención presencial y la comunicación tiene que ser por vía telefónica o internet y no todas las mujeres tienen acceso", comentó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa de Encuentro.

Y agregó: "El mayor problema es que los femicidios se naturalicen, que cada muerte se vea como un número y no son números, son mujeres asesinadas y detrás de cada una de ellas están sus familias, sus hijos que quedan en total desprotección".

Yesica Palmas y su madre Felipa Correa fueron asesinadas en Santiago del Estero por la expareja de la joven Crédito: El Liberal

Para quienes trabajan en la protección de los derechos de las víctimas resulta importante remarcar que los femicidios no son solo cifras, sino que son mujeres a las que se les prohibió vivir y familias devastadas. Ese es el caso de la agente de policía Noelia Albornoz, que fue una de las primeras mujeres asesinadas este año. La noche del 1° de enero recibió un disparo de su pareja Marcos Sasnada, que también integraba una fuerza de seguridad y que se suicidó tras el femicidio.

Ese primer día de 2021 también registró en la ciudad de Salta la violenta muerte de Graciela Flores, de 44 años. Esa mujer fue acuchillada por su expareja, identificado como Mario Balverdi. En la mayoría de los casos, el femicida es alguien conocido de la víctima.

Dos días después se notificaron tres casos, uno en la localidad bonaerense de Grand Bourg donde Mariana Mandona de 63 años fue degollada por su hermano Antonio, de 72 año,s en la casa en la que vivía. Asimismo, en el transcurso de ese día Graciela Lencina, de 43 años, murió tras pasar una semana internada en el Instituto del Quemado de Córdoba por las graves lesiones que sufrió al ser prendida fuego, presuntamente, por su pareja, Cristian Sebastian Videla, de 40 años.María Florencia Ascaneo, de 41 años, recorría ese 3 de enero un paseo de compras de Sierra de los Padres, cuando se le acercó Gustavo Sensán de 57 años y sin emitir palabras le disparó en el cuello con una pistola calibre 22. Ella murió instantáneamente. El hombre era conocido de la familia.

Graciela Lencina fue quemada por su esposo delante de su pequeña hija

Por entonces, agonizaba la joven de 24 años Anabella Viviana Olmos, quien el 1° de enero fue quemada junto a sus cuatro hijos en Moreno. A causa de las heridas murió seis días después. El supuesto femicida es la pareja y padre de sus hijos Cristian Leonardo Ramírez, quien dijo que se trató de un accidente, según informaron fuentes policiales a la agencia Télam.

Antes de esa muerte, perdió la vida Yésica Celina Paredez, de 22 años, apuñalada el 5 de enero en su casa de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich. Por el hecho se encuentra detenido su pareja Juan Martínez.

El 7 de enero, en el mismo día en que la ya mencionada Olmos moría por las quemaduras, Alicia Rosa Moreno de 72 años fue asesinada a puñaladas por su pareja Rafael Orellana de 52 años, quien quedó internado luego de intentar suicidarse en la localidad de Timote.

El pasado domingo Ciantia Romero de 37 años llamó a su madre porque se sentía mal, la mujer al llegar a la casa la encontró con un golpe en el rostro. Ambas se dirigieron a un hospital de la zona donde Romero fue operada de urgencia por presentar lesiones internas, pero falleció horas más tarde. Su marido Miguel Angel Montiel de 31 años fue detenido, acusado de haberla asesinado. El hecho ocurrió en Lomas de Zamora.

Al día siguiente, Jorge Vidal Fecha de 29 años asesinó de un tiro de escopeta a su expareja Yesica Viviana Palmas de 23 años cuando esta tenía al hijo de dos años de ambos en brazos. Luego se dirigió a la casa de quienes fueron sus suegros y mató de un disparo en el pecho a Felipa Antonia Correa de 39 años, la madre de Palmas. El doble femicidio ocurrió en la ciudad santiagueña de Monte Quemado.

El martes pasado una mujer de 81 años y su esposo de 77 fueron encontrados muertos, ambos con un balazo en la cabeza, en una casa ubicada en la localidad de Punta Alta. El matrimonio fue identificado por la policía como Jacinta Esther Acosta y Mario Miguel Scharro. Junto al cuerpo de Schrro se encontró un revólver calibre 32 largo con el que se habrían realizado los disparos, por lo que los investigadores creen que el hombre mató a su esposa y se suicidó, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

Graciela Flores fue acuchillada en Salta; falleció durante las primeras horas de 2021

Y dos días después fue encontrado el cuerpo de Corina Irazu, de 24 años. La joven fue baleada en la cabeza dentro de su casa, en el partido bonaerense de Moreno. Los primeros pasos de la investigación apuntan a un femicidio.

Así como estas historias, a medida que pasan los días, cada vez son más las mujeres que se suman a la lista víctimas de femicidio. Desde el Ministerio de las Mujeres aseguran que continúan trabajando para frenar la violencia. "Este año se seguirá con la implementación de todos los programas y de todos los proyectos del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias", dijo Varsky. La funcionaria destacó el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, como así también el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. "Estaremos atentas, como lo hemos hecho hasta ahora, y seguiremos trabajando sobre todo con las provincias, para ver si hay alguna situación en particular que requiera un apoyo específico en el caso de que tengamos que volver a vivir una situación de aislamiento", afirmó.

Conforme a los criterios de Más información