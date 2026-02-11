Crisis en Rosario: tras la tensión del mediodía, los patrulleros comenzaron a salir a la calle y se descomprime la situación

Tras dos días de protesta policial en Rosario en reclamo por un aumento salarial y mejores condiciones laborales, y después del tenso episodio del mediodía, en el que el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fue escupido y agredido por un manifestante cuando comunicaba las concesiones hechas por el gobierno provincial ante las demandas, los patrulleros comenzaron a salir a las calles para retomar las tareas de prevención. Aunque esto descomprime la situación, el conflicto aún no está cerrado.

Observadores externos advertían que la explosión del conflicto y las posteriores concesiones ante las demandas habían dejado al Poder Ejecutivo encabezado por Maximiliano Pullaro en una situación política delicada, pero la continuidad de la protesta, a pesar de la “victoria” frente a los reclamos, también quitaba legitimidad a la continuidad de la medida de fuerza y de la actitud beligerante de los policías que seguían en pie de guerra.

Más temprano, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó en una conferencia de prensa que se levantaban las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes.

El gobierno santafesino, en ese punto, instó a los policías en protesta a retomar sus funciones. En tanto, dijo que el sueldo de los agentes en la jerarquía más baja y sin antigüedad va a acercarse a la canasta básica, dato que será publicado hoy por el Indec.

A la hora de esos anuncios, el conflicto seguía y la tensión había escalado frente a la Jefatura de la Policía.

El jefe de la Policía de Santa Fe, Lucio Maldonado, fue agredido este mediodía Marcelo Manera

Pocos minutos antes de las 12, más policías comenzaron a concentrarse en la puerta de la Jefatura para reclamar que se firme el decreto de aumento para los efectivos de la fuerza.

La policía de Santa Fe continúa con el reclamo por las mejoras salariales este miércoles Marcelo Manera

En ese marco, se generaron empujones y Luis Maldonado, jefe de la Policía de Santa Fe, fue agredido y escupido en la cara por un manifestante mientras intentaba conversar con los policías que se encuentran frente a la Jefatura.

Pero después de esa escaramuza, los móviles se encendieron y arrancaron con sus dotaciones listas para el patrullaje. Y la situación pareció comenzar a descomprimirse.

Tensión en la protesta policial en Santa Fe

Protesta

Bien temprano, en medio del sirenazo frente a esta sede, donde los oficiales cortaron calles, quemaron neumáticos e hicieron sonar las sirenas de los patrulleros, Maldonado había anunciado que no habría más pases a disponibilidad. Y las negociaciones salariales continuaban, incluso después de que el gobierno hubiese asegurado que habría asignaciones monetarias adicionales para los efectivos.

Ante ese panorama, los policías en conflicto habían asegurado que si las autoridades levantaban efectivamente las sanciones la manifestación iba a seguir, pero ellos iban a volver a las calles a trabajar.

La protesta inició el lunes por la noche frente a esta sede oficial, en Ovidio Lagos al 5200. Los uniformados −que tienen un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso− reclamaban un aumento salarial, mejores condiciones laborales y demandas vinculadas a la salud mental del personal. Además, denunciaban que con su sueldo no llegan a mitad de mes.

Mientras se agudizaba la tensión, el gobierno santafesino anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para quienes se desempeñan en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de los patrulleros.

Ayer escalaba la tensión frente a la jefatura de Rosario por bajos salarios y malas condiciones laborales Marcelo Manera - LA NACION

Sin embargo la noticia no logró descomprimir el reclamo ya que los policías piden un aumento salarial, no un bono. En consecuencia, durante la madrugada del martes se generó un enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura y familiares de efectivos de esta fuerza de seguridad.

El martes por la mañana, el gobierno de Maximiliano Pullaro había endurecido su postura, tras asegurar que había maniobras políticas fogoneando el conflicto. Se anunció que 20 policías habían sido pasados a disponibilidad y la fiscalía de Rosario confirmó que se habían abierto causas penales por incumplimiento de deberes de funcionario público. Tras la comunicación de que las sanciones administrativas quedarían sin efecto, resta saber qué pasará en el ámbito de la Justicia penal.

Reunión de madrugada

Según publicó Cadena 3, durante la madrugada de este miércoles hubo una reunión entre las partes en el marco de la negociación. Fue en ese contexto que, mientras empezaba un sirenazo, Maldonado les dijo unas palabras a los uniformados, pasadas las 7. “No va a haber más disponibilidades. Tenemos que mostrar la disposición y la buena voluntad. Para que esto no se siga dilatando tenemos que salir a la calle [a cumplir funciones]”, indicó.

La protesta de policías se desató la semana pasada por el suicidio de un efectivo Marcelo Manera - LA NACION

Además, dijo que había 13 pases a disponibilidad que se van a levantar. “No lo dilatemos más. Empecemos a avanzar para no complicar más la situación de otros compañeros. Tenemos que demostrar la voluntad del acuerdo de la madrugada”. insistió.

De esa reunión, que se extendió hasta la una de la madrugada, participaron el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y el de Economía, Pablo Olivares, que presentaron propuestas al abogado Gabriel Sarla, representante de los policías en conflicto.

En tanto, uno de los policías que se encontraba presente en el lugar, Sebastián Izquierdo, aseguró a la prensa que si las autoridades levantaban las sanciones, los agentes volverán a las calles a trabajar, aunque la protesta continuaría.

“Ahora vamos a tener una reunión con Maldonado, vamos a hablar de los pases a disponibilidad, de los sueldos y de otras cuestiones. El tema de ahora son las sanciones. No hay cifra oficial del pase a disponibilidad, puede haber más de 20, si hay solución con estas personas, las unidades vuelven a la calle a trabajar”, indicó Izquierdo.

Conferencia de prensa

Pasadas las 9.30, Cococcioni realizó los anuncios tras las negociaciones. Luego de asegurar que a pesar de las protestas se había garantizado la seguridad de la ciudad y de la provincia, el ministro santafesino negó que las autoridades se hayan negado al diálogo. “Hacemos un profundo llamado a la reflexión a los pocos efectivos que aún quedan en una actitud remisa y los instamos a que depongan la actitud y pasen por jefatura, retiren su arma y se reintegren de manera inmediata. El gobierno escucha a la fuerza de seguridad y en este momento no hay razón para seguir en esa actitud”, dijo.

“Ante todo, quiero instar al escaso personal que todavía queda en una actitud de no recuperar la normalidad de servicio, a quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas, se presenten, tomen el arma, el chaleco y se reintegren al servicio”, pidió Cococcioni sobre los policías pasados a disponibilidad. A modo de aclaración, sumó: “Van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados”.

Sobre el reclamo salarial, el funcionario indicó que para aquellos agentes que se encuentren en la jerarquía más baja, sin antigüedad y sin los “plus” producto de actividades específicas, se comenzará a trabajar en un aumento que se acerque a la canasta básica, cuyo dato será publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“Se plantearon cosas que entendemos que apuntan a mejorar el poder adquisitivo y el bienestar del personal de la fuerza policial. Juzgamos que el reclamo es correcto y atendible. Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración publica, entendemos que es correcto”, sostuvo y luego reconoció el esfuerzo de los efectivos durante el aumento de la inseguridad en la ciudad desde 2025 hasta 2025.

“Entendemos que toda la sociedad debería comprender y acompañar que vamos a tener que hacer un esfuerzo diferenciado para compensar al personal de las fuerzas de seguridad”, indicó Cococcioni.

Luego, tomó la palabra su par de Economía, Olivares. “La demanda va a ser atendida y resuelta, principalmente para todo el personal de escalafón de seguridad general y personal del servicio penitenciario, es decir, todo aquel que porta un arma. Van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica", anunció.

Salud mental

Otro de los focos de reclamo de la fuerza rosarina es la implementación de un tratamiento psicológico integral para el personal. Ese pedido se se reavivó el miércoles pasado, cuando murió el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien se suicidó en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II.

Según datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos en Vera, de donde era oriundo el oficial. Centenares de uniformados se sintieron identificados con su historia porque la mayoría de los efectivos que patrullan las calles de Rosario y Santa Fe son oriundos del norte provincial.

Protesta de policías frente a la jefatura de Rosario por bajos salarios y condiciones laborales Marcelo Manera

Regresar desde Rosario a Vera, por ejemplo, lleva más de ocho horas, por las paradas y el deterioro de las rutas. La distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad de las horas de descanso. Como contaron varios policías jóvenes, menores de 30 años, muchos deciden quedarse en Rosario. Hasta el jueves de la semana pasada, el alojamiento se lo tenían que solventar los propios policías. También los gastos de comida.

Tras la despedida de los restos de Valdez empezaron a multiplicarse protestas en varias partes de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera, y otras unidades regionales, sobre todo del norte santafesino. A la calle salieron, en su mayoría, familiares y amigos de los uniformados.

Respecto a este tema, Cococcioni prometió durante la conferencia de prensa “fortalecer los programas de salud mental”.

“Vamos a trabajar en posibles readecuaciones del régimen horario, teniendo como base que no afecte la seguridad pública. Se va a poner en marcha un proceso de análisis para tratar de llegar a regímenes horarios que contemplen el relevo, el descanso, pero garanticen una presencia policial permanente. También vamos a estudiar soluciones para el transporte del personal para así minimizar el impacto en la gente que puede quedar sin transporte”, agregó el ministro.