Paro de transporte: ¿hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?

En el marco de la marcha de la CGT en rechazo de la reforma laboral, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades. En ese sentido, varios pasajeros del transporte público se preguntan si mañana hay trenes para buscar alternativas de viaje de ser necesario.

El Consejo Directivo de la CGT convocó una movilización para este miércoles 11 de febrero hacia el Congreso Nicolás Suárez

La movilización de la central obrera se dará el mismo día en que el proyecto de ley oficialista será tratado en el Senado. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.

¿Hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?

En principio, este miércoles hay trenes en el AMBA. Esto se debe a que el gremio ferroviario La Fraternidad aún no se pronunció sobre la marcha de la CGT y si se adhiere al paro de transporte que convocó la CATT.

Mañana hay trenes en el AMBA Estrella Herrera

Vale recordar que hasta el 28 de febrero inclusive el ramal Tigre del Tren Mitre se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. En tanto, los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre tiene recorrido limitado, puesto que no llegan a la estación Retiro.

En tanto, el servicio Cañuelas-Lobos de la línea Roca se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Dr. Saénz-M.C.G. Belgrano del tren Belgrano Sur circula con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.

Por su parte, mañana también habrá colectivos en el AMBA. Según informó la Unión de Transporte Argentina (UTA) a LA NACION, el gremio se adhiere a la movilización de la central obrera y marchará a la Plaza de los Dos Congresos, pero no llevará a cabo un paro.

¿Cómo es el paro de transporte de este miércoles 11 de febrero?

Los gremios del transporte convocaron a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneo. Así lo confirmó Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo.

Mañana podría no haber vuelos a partir de las 13 por el paro de transporte de la CATT Gonzalo Gacitua - Shutterstock

En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según pudo conocer LA NACION con fuentes de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), el gremio aún está ultimando los detalles sobre el cese de actividades de mañana que puede afectar los vuelos.

En tanto, los Metrodelegados publicaron un comunicado en el cual indica que el cese de actividades en el subte comienza a partir de las 21, y no a las 13 como adelantó la CATT ayer. Este se extenderá hasta el cierre de la jornada, que en la mayoría de las líneas es entre las 23 y 23.30.