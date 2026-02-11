Milei mandó un mensaje a una convención de ultraderecha organizada en el club de Trump Mar-a-Lago

El presidente Javier Milei recibió este martes el Premio a la Libertad Económica, en el marco de la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, un evento de ultraderecha organizado en el club de Donald Trump Mar-a-Lago (Florida) al que no pudo asistir por cuestiones de agenda pero al cual mandó un video con un breve discurso. El mandatario argentino destacó el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y ponderó que Occidente está “recuperando sus valores bajo liderazgo de los EE.UU.”.

“Buenas noches a todos. Ante todo, lamento no poder estar hoy con todos ustedes. Razones de agenda me han impedido viajar a los Estados Unidos, pero no quería perderme la oportunidad de transmitirles unas palabras”, inició Milei, quien luego remarcó las reformas de su gestión y subrayó que la Argentina se alió con Estados Unidos e Israel como “corrección el rumbo en materia geopolítica”.

En su presentación virtual, el presidente argentino ratificó su creciente alianza con Estados Unidos y aseguró que se forjarán nuevamente las alianzas históricas interrumpidas en consecuencia de una motivación por “valores fundamentales compartidos y objetivos comunes”. “En materia de política exterior, el bien y la conveniencia convergen, porque la libertad es la madre de la prosperidad”, indicó.

Milei ratificó su alianza con Estados Unidos Markus Schreiber - AP

En esta línea, apuntó contra el kirchnerismo por haber rechazado un acuerdo comercial con Estados Unidos y dijo que se trató de una de “las épocas más oscuras” y recalcó que su gobierno, al aliarse con el país norteamericano, garantizará “el retorno de la Argentina al mundo”. “Un acuerdo que sin duda será un gran paso adelante en una relación duradera y fructífera para nuestras naciones. Creemos que el comercio es la mejor vía hacia la paz y la prosperidad. No le tememos a la apertura, porque sabemos el valor que tienen para ofrecer al mundo los argentinos cuando se liberan de las cadenas que lo atabraban”, aseveró.

En materia geopolítica, el mandatario agradeció a Trump por ser invitado a la firma de la Junta de Paz, que fue presentada en Davos, Suiza. Al respecto, Milei sostuvo que el tratado irá contra la “inoperancia o la inacción” de los organismos multilaterales, y velará por la paz y la seguridad a lo largo y a lo ancho del mundo.

Mar A Lago 🇦🇷🤝🇺🇸 pic.twitter.com/HktjwzUcRv — Agustín Romo (@agustinromm) February 11, 2026

Asimismo, respaldó al presidente republicano por la captura de Nicolás Maduro, a quien denominó un “dictador, terrorista y tirano que no solo hundió a sus pies en la miseria más absecta, sino que encabezó un régimen sangriento de la muerte y la tortura estaban a la orden del día”.

“Luego de deambular hacia el precipicio, celebramos que Occidente esté recuperando sus valores bajo liderazgo de los Estados Unidos. Tengo la esperanza de que el modelo de la libertad se replicará en todo nuestro continente, hasta que el socialismo pase a ser apenas solo un mal recuerdo. Mientras tanto, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia un segundo, recordando que el precio de la libertad es la eterna vigilancia”, sintetizó.

Al evento asistió Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense y emisario de Santiago Caputo, quien días antes se reunió, junto con Daniel Parisini (conocido como El Gordo Dan), con el exasesor de Trump Roger Stone, que también fue a la convención. En su encuentro en Fort Lauderdale, en Florida, el legislador argentino y el consultor estadounidense hablaron durante seis horas.

La gala de etiqueta Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street fue organizada por Latino Wall Street y el Comité de la Hispanic Prosperity Gala con el objetivo de “rendir homenaje a 250 años de prosperidad estadounidense y destacar el papel creciente de la comunidad latina en el desarrollo económico, cultural y cívico de Estados Unidos”.