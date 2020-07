Cromañón: víctimas denunciaron ante la CIDH obstáculos para las indemnizaciones

A más de 15 años de la tragedia, familiares de víctimas y sobrevivientes denunciaron al Estado ante organismos internacionales Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Más de 15 años después de la tragedia de República Cromañón , familiares de víctimas y sobrevivientes denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que los gobiernos nacional y porteño , en los expedientes donde ya fueron condenados, anticipen el costo de los tratamientos psicológicos para "resguardar el valor adquisitivo del crédito de la indemnizaciones que deben pagar".

Así lo informó a LA NACIÓN el abogado Federico Jiménez Herrera , quien junto con su colega José Iglesias , padre de una víctima, presentó la denuncia ante la CIDH. "Básicamente lo que se busca con la denuncia es la obtención de una medida cautelar tendiente a resguardar el valor adquisitivo del crédito de la indemnizaciones que deben abonar el gobierno porteño y el Estado Nacional a las víctimas o a sus familiares", dijo el letrado.

La tragedia de República Cromañón , donde murieron 194 personas y otras 1432 padecieron lesiones, ocurrió el 30 de diciembre de 2004 durante un show de Callejeros en el boliche ubicado en la zona de Once. Se trató de la peor catástrofe por causas no naturales de la Argentina . Hubo más de 3000 sobrevivientes.

Iglesias y Jiménez Herrera hicieron la denuncia en representación de la ONG "Que no se repita" y de tres sobrevivientes. "El objetivo de la presentación ante la CIDH es proteger a los familiares de las personas fallecidas y a las víctimas que lograron sobrevivir de la licuación que sufre y seguirá sufriendo el valor adquisitivo de las indemnizaciones. Además, se busca que ambos condenados anticipen, al menos, el costo de los tratamientos psicológicos que indican los peritos en todos los casos. Muchos sobrevivientes no están en situación económica para afrontar ese gasto y, por consiguiente, desprovistos de esa asistencia profesional ineludible. Y eso es otra forma de revictimizarlos", sostuvo Jiménez Herrera.

Según informó Jiménez Herrera, la CIDH ya estudia las presentaciones realizadas. "En los procesos de daños y perjuicios se han peritado [sic] psicológica y psiquiátricamente tanto a sobrevivientes como a familiares de las personas fallecidas. En todos los casos se comprobó, entre otros aspectos, un daño psicológico evidenciado en situaciones traumáticas crónicas, que causan una discapacidad y que, en la mayoría de las comprobaciones de los profesionales, se estimaron en un 35 % de su capacidad, aconsejándose en todos los casos el seguimiento del tratamiento profesional respectivo", se sostuvo en los fundamentos de las denuncias, a las que tuvo acceso LA NACIÓN .

El boliche de Once luego de la tragedia

En la denuncia en representación de la ONG "Que no se repita" los abogados Iglesias y Jiménez Herrera sostuvieron que el proceso judicial fue "extremadamente demorado por el accionar incomprensible y dilatorio de los demandados en cada causa, en especial de los representantes legales del propio Estado Nacional argentino y de la Ciudad de Buenos Aires, justamente quienes tienen que asumir el pago de las indemnizaciones. Mientras tanto los montos destinados a sufragar esos tratamientos se están licuando -al igual que el resto de los rubros indemnizatorios reconocidos-, ya que la jurisprudencia de los jueces no ajusta por inflación las sumas condenadas ni las ha tratado como deudas de valor. Ese proceso erosivo determinará que cuando reciban el monto condenado, tendrán una suma insuficiente, indigna y licuada. Esto es, la reparación a la que se han hecho acreedores carecerá de toda virtualidad de cara al objeto perseguido y las afecciones psíquicas y físicas no podrán ser mitigadas e incluso se podrían agravar. Atento estas circunstancias la mayoría de los sobrevivientes y los padres de fallecidos se han visto obligados a interrumpir los tratamientos, lo cual es inhumano".

Un reclamo vigente

El boliche de la tragedia era gerenciado por Omar Chabán , que falleció el 17 de noviembre de 2014. Hasta noviembre del año pasado, la Justicia había dictado 20 sentencias por Cromañón, a partir de las cuales se ordenó indemnizar a víctimas de la tragedia por un monto de $41.400.000 .

Una de las primeras víctimas en tener un fallo favorable fue D. N., un sobreviviente de la tragedia. En agosto de 2016, en primera instancia se había resuelto que, en forma solidaria, el Estado Nacional y el de la Ciudad, los músicos de Callejeros y el manager de la banda debían resarcir económicamente a aquel sobreviviente de la tragedia de Once con la exigua cifra de $20.000 por daño psicológico, $25.000 por daño moral y $14.400 para costear los gastos del tratamiento psicológico por su estrés postraumático.

El abogado de D. N. apeló el fallo de primera instancia y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó abonar al sobreviviente $ 260.000 más los intereses. En definitiva, el tribunal de alzada modificó una decisión clave de la jueza de primera instancia: no actualizar las cifras indemnizatorias a pesar de que habían pasado más de diez años. El sobreviviente, finalmente, recibió un resarcimiento económico de $1.324.248 .