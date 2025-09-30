Cuál es la cuadra preferida por los delincuentes en zona Oeste: varios robos en menos de un mes

“Hace un mes que están a la pesca. Estamos cansados de tanta inseguridad”. Así definió Diego ante un móvil de LN+ la situación que viven él y varios de los vecinos que habitan sobre la calle Bolívar al 2000, en Ramos Mejía, al oeste del Conurbano. En esa zona, en menos de un mes se registraron varios robos en diversas modalidades.

La cuadra del terror en zona oeste

En los últimos diez días, los vecinos denunciaron dos robos al voleo. En ambos casos, la situación fue la misma: transeúntes que pasaban por la cuadra fueron arrinconados por los delincuentes, quienes le sustrajeron sus pertenencias y teléfonos celulares.

Esta semana se registraron dos robos de automóviles. En el primer caso, un hombre fue arrinconado por dos motochorros, quienes se llevaron su Jeep Cherokee blanca.

Al día siguiente, un hombre fue abordado por dos delincuentes que se bajaron de otros dos vehículos. A punta de pistola los ladrones se llevaron no solo su Volkswagen Track, sino también su campera. Luego lo dejaron tirado sobre el césped de la vereda.

El poste de luz plagado de cámaras de seguridad

Todos los hechos delictivos fueron registrados por las cámaras de seguridad que los propios vecinos instalaron en uno de los postes de luz de la cuadra. Ricardo, otro de los vecinos que dialogó con LN+, manifestó: “Todo el Conurbano está muy complicado: creo que es momento de que nos cuiden un poco más”.