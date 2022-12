Cuáles fueron las claves para encontrar a la beba robada en Lomas de Zamora: una estación de colectivos, una caja de leche y el cordón umbilical

escuchar

Siete horas de angustia tuvo que atravesar una madre y su familia hasta que finalmente fue hallada su beba, robada a manos de una mujer que se hizo pasar por personal médico dentro del hospital Alende del municipio de Lomas de Zamora. Fue la rápida propagación de la imagen de Aylin la que permitió que la empleada de una estación de servicio reconociera a la pequeña niña en brazos de una mujer. La sospechosa había ido a comprar una caja de leche y se la veía nerviosa.

Uno de los tíos de la beba dio detalles de la forma en que se pudo dar con la menor, de apenas unas horas de vida: “La foto de la beba se difundió en redes sociales. La chica de la estación de servicio dijo que la mujer con la que estaba la niña aparentemente no era la mamá porque estaba muy nerviosa. Estaba esperando un micro para irse afuera”. Sin dudarlo, la trabajadora llamó al 911 para poner en alerta a los investigadores e hizo capturas de la mujer cuando salió del local.

Familiares se reunen en la puerta del hospital de Lomas de Zamora donde robaron un bebé Ignacio Sánchez - LA NACION

Efectivamente, la recién nacida fue hallada en la terminal de colectivos de Llavallol por la Policía Bonaerense cuando la secuestradora se disponía a intentar viajar con ella. Una testigo del procedimiento policial relató que lo primero que dijo la mujer, ante la consulta de los uniformados, es que “su hija había nacido el 30 de noviembre, pero cuando revisaron a la nena tenía todavía el cordón umbilical puesto”, situación que puso en duda la coincidencia de las fechas.

“[Los policías] le preguntaron si le estaba dando de amamantar a la beba y ella dijo que no porque no le salía leche. Le pidieron que lo comprobara con la Policía femenina y no pudo hacerlo”, agregó la mujer que presenció el momento en que los efectivos interrogaban a la sospechosa, que finalmente fue aprehendida.

Familiares se reunen en la puerta del hospital de Lomas de Zamora donde robaron un bebé Ignacio Sánchez - LA NACION

Más tarde sería la propia madre de la niña, Nicole, la que confirmaría que había sido esa misma persona la que se había llevado a la beba de su lado cuando estaba internada en el hospital con la excusa de que debía realizarse estudios. Debido a esta situación, la abuela paterna acusó a ese centro de salud bonaerense de “complicidad” ante la falta de controles. “Todavía no la conozco, pero ahora voy a poder abrazarla. Queremos justicia, esto fue una entrega”, dijo.

Qué pasó con la beba

El robo de la beba del hospital Alende ocurrió a las 9:30 de ayer cuando esta mujer, identificada como Silvana Castaño de 27 años, simulando ser personal de ese centro de salud ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 donde estaba internada Nicole y le dijo que debía llevarse a la niña para realizarle controles. Sin embargo, ni ella ni la recién nacida regresaron.

La sospechosa del robo del bebé en un hospital de Lomas de Zamora

Nicole, de 27 años, vive en el barrio Tongui, en Budge (Lomas de Zamora), es madre de un niño de cinco años, y esta es su primera hija con su pareja David, con quien se comunicó telefónicamente y le dijo, mientras lloraba, que se habían llevado a la nena, contó temprano el hombre desde la puerta del hospital. El padre de la beba denunció entonces que hay poca seguridad en ese centro de salud.

El hombre sostuvo además que no tuvieron ninguna explicación por parte de las autoridades del hospital. Pasado el mediodía, se le tomó declaración testimonial a Nicole. Luisa, abuela materna de la niña, contó que su hija le relató que “una mujer con un ambo gris entró a la habitación, le dijo que era la enfermera, le pidió la libreta” de su nieta y le dijo que “se la tenía que llevar a hacer controles”.

Tras la denuncia por la desaparición de la niña, intervino la fiscalía 4 de Lomas de Zamora a cargo del funcionario judicial Leonardo Kaszewski, quien impartió órdenes de tomar nuevas declaraciones testimoniales y directivas para reconstruir el recorrido que hizo la mujer una vez que salió del hospital. Una vez hallada, el fiscal dijo a la agencia Télam que no pidieron un ADN porque “la madre reconoció a la beba y la imputada tenía la libreta sanitaria con la huella del pie que le tomaron cuando nació y haremos el cotejo. Además, aún tenía el cordón umbilical y los médicos la reconocieron”.

LA NACION