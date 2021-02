Cuatro años de prisión para el asesino de Úrsula por amenazar y lesionar a otra expareja

El policía Matías Ezequiel Martínez se enfrenta a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Úrsula Bahillo, la chica asesinada a puñaladas en la ciudad bonaerense de Rojas el 8 de este mes. Pero, en cuestión de horas recibirá una condena de prisión efectiva por amenazas y lesiones contra una de sus exparejas.

En un juicio realizado en los tribunales de Junín, ante el juzgado en lo Correccional N°1, la fiscal Fernanda Sánchez pidió que se lo condene a 4 años por “lesiones leves calificadas y amenazas calificadas” en perjuicio de Belén Miranda, una de sus exparejas. El propio Martínez admitió el hecho y su defensa estuvo de acuerdo con el pedido de la fiscal, por lo que se espera que en los próximos días sea formalmente condenado. El fallo podría estar homologado el lunes, se informó.

“Me siento aliviada, me saqué la mochila que vengo cargando desde hace cuatro años”, confesó Miranda a LA NACION. Ella denunció a Martínez en 2017, luego de que él la amenazara con su arma reglamentaria. En ese momento la Justicia le había impuesto una restricción perimetral, pero él no la respetaba.

En la audiencia, cuando se leyeron los cargos, Martínez reconoció los hechos que se le atribuían. Miranda quería que él estuviera presente: “Lo observé desde que empezó el juicio hasta el último minuto. Intercambiamos miradas solo unos segundos porque él estaba todo el tiempo con la cabeza gacha”. Una vez que terminó la audiencia, fue asistida por personal médico porque estaba descompensada, le temblaba todo el cuerpo y no podía hablar: “Tenerlo ahí fue terrible, estaba muy nerviosa y tenía miedo”, admitió.

Miranda hizo referencia al femicidio de Úrsula: “La justicia llega, pero tarde, porque si esto se hubiera resuelto antes creo que no hubiera pasado” aquel conmocionante crimen. Sin embargo, aseguró estar esperanzada de que la resolución de su propio caso ayude en el expediente del asesinato de la joven. “Él quería que lo declaren como inimputable por el caso de Úrsula, hacerse pasar como loco, pero con esto él reconoce que estuvo consiente de todo lo que hizo”. En caso de que se le aplique la pena solicitada y que Martínez sea más adelante condenado por el femicidio de Úrsula, estos 4 años de cárcel se unificarán con la eventual pena única de prisión o perpetua que le espera.

Al término de la audiencia, que se inició pasadas las 13 y duró no más de media hora, ella le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter a su expareja: “Ojalá se pudra en la cárcel por basura y haberle cagado la vida a tantos, te vas a morir ahí adentró Matías Martínez”. Ambos habían mantenido una relación de un año y medio.

Hoy a la mañana ella había publicado:”Llegó el día más esperado, tengo los sentimientos encontrados, quiero verlo y ver si tiene el valor para mirarme a la cara el hdmp, no hay que odiar ni desearle la muerte a nadie, pero a él lo odio y deseó que se muera, pero que sufra mucho y pague por los daños que causó”.

En la causa Nº 314/2019 Martínez está imputado por “lesiones y amenazas agravadas” contra Miranda. Ella lo denunció porque un día Martínez regresó del trabajo y al ver que sus sábanas estaban para lavar, porque uno de los hijos de ella se había pasado a dormir a la cama de ambos, él se enojó y se violentó. “Me tiró contra la cama, y como no había colchón, porque yo lo había sacado para ventilar, caí al piso llorando, porque mis hijos me estaban viendo. Él sacó el arma, la cargó, me la apoyó en la cabeza y empezó a amenazar con matarme”, había relatado Miranda a LA NACION.

Ella logró escapar y cuando ganó la vereda, él le apuntaba a través de la ventana. Miranda se puso delante de sus hijos para protegerlos, porque él amenazaba con matarlos. Al final pudo salir corriendo junto con los chicos y llegar hasta lo de su hermano, que vive al lado, donde se encerraron en el baño y esperaron a que Martínez se fuera. Ese mismo día se dirigió a la comisaría de la Comisaría de la Mujer, donde radicó la denuncia.

