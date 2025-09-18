De Don Torcuato a Villa Urquiza: 20 kilómetros de persecución, choque y cuatro detenidos que quisieron robar una casa
Un Fiat Cronos sin patentes huyó por Panamericana hacia CABA; no hubo heridos y se incautaron herramientas, llaves y una escalera extensible
Los ladridos de los perros y la aparición de la dueña alcanzaron para frustrar el ingreso a una casa en Don Torcuato; minutos después, un Fiat Cronos sin chapas patentes con varios ocupantes aceleró por la Autopista Panamericana en dirección a la ciudad de Buenos Aires y la secuencia terminó en Villa Urquiza, con el auto chocado contra un vehículo estacionado y cuatro sospechosos detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires con apoyo de la Policía de la Ciudad.
El episodio se inició durante un recorrido preventivo en la intersección de la calle Reynoso y la Ruta 202, en Don Torcuato, partido de Tigre. Allí, personal del Comando de Patrullas de Tigre advirtió un auto que circulaba sin chapas patentes visibles y con varios ocupantes. Cuando intentaron identificar a los tripulantes, estos escaparon y se inició una persecución que se prolongó por la traza de la Autopista Panamericana con dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Por el cruce de jurisdicción, se debió coordinar acciones entre la Ciudad y la Provincia para el seguimiento del vehículo.
La fuga culminó en el cruce de Donado y Monroe, en Villa Urquiza, donde el Fiat Cronos impactó contra un automóvil que estaba estacionado. Según los datos oficiales del procedimiento, el rodado chocado no tenía ocupantes y no se registraron heridos. Tras la colisión, los ocupantes del Cronos descendieron y continuaron la huida a pie por la zona. En ese tramo, la Policía de la Ciudad colaboró con móviles y personal a pie para cerrar las vías de escape y asistir a los efectivos bonaerenses en la reducción. Finalmente, los cuatro hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
Los detenidos fueron identificados con sus iniciales: J. A. R., de 31 años; C. A. T., de 55; V. A. T., de 20; y J. O. A., de 42. Los cuatro quedaron a disposición del Juzgado interviniente, que dispuso medidas iniciales de instrucción.
En la inspección del vehículo se secuestraron dos chapas patentes, llaves de diferentes vehículos, una escalera extensible, herramientas de mano, mochilas y documentación diversa. Todo fue inventariado y trasladado a sede policial para su conservación y peritaje. En paralelo, se dispusieron verificaciones sobre la numeración de chasis y motor del auto, además del cotejo de patentes y de las llaves con bases de datos de automóviles con pedido de secuestro.
De acuerdo con material fílmico incorporado a la causa, los sospechosos habían intentado ingresar a una vivienda situada en Don Torcuato poco antes de la persecución. Esa maniobra se vio interrumpida por los ladridos de los perros del domicilio y por la presencia de su dueña, lo que motivó la retirada del grupo. No se denunciaron daños ni faltantes en la propiedad y no hubo personas lesionadas.
La causa quedó radicada en el Juzgado N° 60. La instrucción está a cargo de la Comisaría Vecinal 12 C de CABA, donde fueron trasladados los detenidos y los elementos secuestrados. Entre las medidas previstas figuran el análisis de las imágenes aportadas, el relevamiento de cámaras públicas y privadas a lo largo del corredor que recorrió el Fiat Cronos, la toma de declaraciones y los peritajes sobre patentes, llaves y herramientas.
