De la fuga a los tiros al celular olvidado: cómo cayó la banda que robó una financiera simulando ser policías

El grupo comando irrumpió en el edificio, y se dirigió, sin perder tiempo, a las oficinas donde funciona una financiera. Como factor sorpresa, la banda simuló un allanamiento: los delincuentes estaban vestidos como si fuesen uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) y se hicieron con un botín de US$80.000 y $4.000.000. Pero, a último momento, surgió un contratiempo, la camioneta en la que habían llegado no arrancó. Entonces, a punta de pistola, robaron un vehículo y cubrieron la fuga a los tiros.

Robaron un auto para escapar de la escena de un asalto en Moreno

Todo ocurrió a las 11.46 del 29 de septiembre pasado en un edificio donde funciona un complejo de oficinas situado a la altura del kilómetro 41 de la Autopista del Oeste.

Tras poco más de dos meses de investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Moreno-General Rodríguez, dependencia especializada en robos agravados bajo la modalidad entradera, conducida por la fiscal Solange Castelli y el auxiliar fiscal Maximiliano Gómez, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron 18 allanamientos y detuvieron a cinco sospechosos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Los detectives policiales y judiciales todavía no pudieron determinar si la información para robar la financiera fue “vendida” por alguien que conocía los movimientos de la firma.

A la organización criminal también se le adjudica un robo ocurrido el 16 de agosto pasado en una propiedad de Cuartel V, en Moreno, donde se hicieron de un botín de $470.00 y “múltiples” teléfonos celulares.

Los mensajes de la banda donde planificaban las entraderas

“Cinco delincuentes, en una clara división de funciones en pos de un plan criminal común, se hicieron presentes en el domicilio de la víctima, en Cuartel V, en Moreno, luciendo vestimentas de la PFA y pasamontañas cubriendo sus rostros. Llegaron en un auto Volkswagen Gol Trend azul con dominio y una luz similar a las que utilizan las fuerzas de seguridad en el parabrisas. Una vez allí, ingresaron utilizando un alicate tipo tijera para cortar el candado del portón de ingreso y un ariete para romper la puerta de entrada, siendo que ya en el interior mediante intimidación por el uso de armas de fuego de momento no habidas se apoderaron ilegítimamente de la suma de $470.000 y múltiples teléfonos celulares, para luego darse a la fuga”, según se desprende del expediente judicial.

Se hacían pasar por policías para robar en Moreno

La secuencia de la irrupción y fuga de los delincuentes fue filmada por una cámara de seguridad instalada en la propiedad robada.

La clave para avanzar en la investigación y poder identificar a los sospechosos estuvo en un teléfono celular que los delincuentes olvidaron en la camioneta que no pudo ser arrancada después de robar la financiera.

A partir del soporte tecnológico Universal Forensic Extraction Device (UFED) se analizó el teléfono celular secuestrado y se logró recuperar mensajes de voz enviados por WhatsApp que habían sido eliminados, donde quedó en evidencia la planificación de una serie de robos.

Por ejemplo, los detectives judiciales pudieron recuperar un mensaje previo al golpe ocurrido en Cuartel V, donde uno de los delincuentes le dijo a un cómplice: “Dale, dale, porque el ariete lo tengo, viste, lo que falta es eso. Nos faltaría eso, viste. Si no le damos un bombazo a la reja de adelante, lo que pasa que si le das un bombazo con el ariete a la reja de adelante hace un requilombo, viste. Prefiero una barreta que hacemos menos quilombo”.

Los allanamientos donde detuvieron a los sospechosos

Con la fiscal Castelli y el ayudante fiscal Gómez colaboraron personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez de la policía bonaerense y detectives de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la PFA.

“Por medio de diversas medidas probatorias como escuchas telefónicas, análisis de evidencia digital, investigación en fuentes abiertas, cotejos biométricos, entrecruzamiento de llamadas, videovigilancia hechos con drones de la PFA y policía bonaerense y con la colaboración de la Jefatura Departamental de Moreno-General Rodríguez de la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires y los municipios de Moreno, Merlo y Guernica con las filmaciones hechas desde sus centros de monitoreo se comprobó la comisión de distintos hechos por el mismo grupo criminal (en Moreno y Merlo), identificar a los integrantes de la asociación ilícita, sus roles y modus operandi", explicaron fuentes judiciales.

Con las pruebas reunidas, la jueza de Garantías María Celina Ardohaín ordenó los allanamientos solicitados por el Ministerio Público Fiscal donde se detuvo a los cinco sospechosos y se secuestró teléfonos celulares, una granada, armas de fuego, vestimenta similar a la que utiliza el personal de la PFA, una máquina para contar dinero, un handy con frecuencia policial y otros elementos de valor para la causa.

Desde la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Lucas Oyhanarte, se destacó el trabajo hecho por los integrantes de la fiscalía y la intervención coordinada de los detectives de la PFA y la policía bonaerense.