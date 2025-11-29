Declaró en la fiscalía la maestra agredida por la madre de un alumno en un colegio de San Martín

La docente agredida a golpes por la madre de un alumno en un colegio de San Martín se presentó a declarar en la fiscalía y complicó a la atacante.

Su exposición ante la fiscal Melisa Di Giorgio, representante del Ministerio Público de San Martín, fue acompañada por la epicrisis del centro médico donde fue atendida por la lesión en un ojo provocada por una patada que le asestó la acusada.

La docente fue atendida en un centro médico de San Martín y fue derivada a su casa. Según fuentes de la investigación, la agresora fue identificada por varios testigos que observaron cómo le propinó la golpiza. Hasta el momento, la conducta por la que fue acusada la agresora fue calificada como lesiones graves, aunque dicha calificación penal podría agravarse a partir que se sumen más pruebas.

El ataque ocurrió el pasado martes en la escuela primaria N° 84, Benjamín Matienzo, situada en el barrio Sarmiento, en el partido de San Martín, cuando la madre de un alumno concurrió al colegio y pidió hablar con la docente de su hijo que concurre a sexto grado.

Según los testigos, en medio de la charla, la madre del alumno comenzó a agredir a la docente. El nivel de violencia aplicada por la agresora aumentó hasta que, en un momento, tomó del cabello a la maestra, la arrojó al piso y comenzó a pegarle patadas en la cabeza.

El violento episodio ocurrió en presencia de los alumnos y de los padres al finalizar la jornada escolar, el miércoles pasado.

En las últimas horas, los docentes de los establecimientos que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerenses y que se desempeñan en el distrito de San Martín realizaron un paro de actividades y se concentraron en la sede local de la Inspección General de Escuelas, en reclamo de medidas de seguridad ante los reiterados episodios de violencia que sufrieron los maestros.

“No fueron hechos aislados. Todos los días sufrimos agresiones y nadie hace nada. Nos pegan los padres de los alumnos y los chicos también. Mientras las autoridades de la escuela aplican como única solución la obligación de que hagamos silencio, de que no denunciemos para no estigmatizar a los alumnos”, explicó una compañera de la docente agredida.

Existen elementos que confirman los dichos de la docente. Hace 20 días, una preceptora de la Escuela Normal N° 2, de La Plata, sufrió heridas en la cabeza, cuando intentó separar a un grupo de alumnos que se peleaban dentro del establecimiento.

La protesta siguió durante la mañana y al reclamo de los docentes se sumó el testimonio de la hermana de la agresora quien afirmó que su sobrino había sufrido varios ataques en el colegio y que la maestra habría ignorado.