Denuncian a un dirigente del PRO entrerriano por violencia psicológica, familiar y de género

La expareja y madre del hijo del titular de Federación Agraria Gualeguaychú, el exdiputado y exsenador provincial Nicolás Mattiauda (PRO), radicó una denuncia penal por el delito de lesiones graves psicológicas, agravadas en un contexto de violencia de género y familia, el 22 de diciembre.

En la presentación, la mujer describe que mantuvieron una relación de pareja durante ocho años, de los cuales convivieron seis y tuvieron un hijo en común, y que desde el inicio la relación fue muy difícil y estuvo marcada por amenazas, condicionamientos, imposiciones y agresiones verbales , psicológicas, físicas y económicas, que —según dijo— se producían en la intimidad.

En el texto consigna que oportunamente realizó otras dos denuncias en Fiscalía y otra en sede de familia.

“Siempre existieron situaciones de violencia verbal y psicológica, y en ocasiones físicas, por parte de Mattiauda, agravadas en el último tiempo de la relación, ya que me realizaba reclamos constantes e imputaciones relacionadas con mi historia de vida, situaciones de celos en las que me descalificaba como mujer, como madre y como profesional”, explicó María de los Ángeles Rolando.

En el expediente constan las conclusiones de un informe de integrantes de Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Juzgado de Familia, así como un informe psicológico del profesional que trata a la denunciante desde 2022, donde se describen las consecuencias que la mujer viene sufriendo a raíz de su vínculo con Mattiauda.





Nicolás Mattiauda fue senador provincial entre 2015 y 2019 y como diputado provincial entre 2019 y 2023 Redes

El derrotero judicial penal

La primera denuncia penal fue realizada después de la separación, en abril de 2023, por presuntos episodios de violencia física, verbal y psicológica. Luego volvió a denunciarlo en 2024, agregando nuevos hechos enmarcados en un contexto de violencia de género, y por último la que radicó el 22 de diciembre de 2025, por la cual se dictaron medidas restrictivas para protegerla desde el 23 del mismo mes , con una duración inicial de 90 días.

La primera denuncia realizada en la Fiscalía a cargo de Carolina Costa fue derivada al Juzgado de Familia, ya que allí se discutía la situación en torno a la tenencia y la vivienda del menor. Los episodios denunciados fueron considerados en un contexto de violencia familiar. En la segunda denuncia, que recaló en el despacho del juez de Garantías Ignacio Boris Telenta, la mujer narró un presunto contexto de violencia de género durante su relación con el exlegislador entrerriano. También se dictaron medidas restrictivas.

El 22 de diciembre la mujer volvió a denunciar a Mattiauda en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. La instrucción está en manos de la fiscal Eliana Ghiglione, quien confirmó a LA NACION que están pendientes las declaraciones de testigos y la pericia de la víctima, y que las medidas fueron dictadas por la jueza de Garantías Natalia Céspedes.

El testimonio de la mujer

En diálogo con LA NACION, la denunciante contó que “todo empeoró tras la separación en abril de 2023. Primero me amenazaba con que si lo dejaba me iba a quitar a mi hijo, después con lo económico. Recibí el pedido de desalojo de la casa en la que vivo con mi hijo mientras enfrentaba un tratamiento médico por un cáncer de mama que se detectó en medio de toda esta situación”.

“Se quedó con mis ahorros cuando estábamos juntos, me violentó psicológicamente durante todo el embarazo y cuando el niño nació la situación empeoró. Mi hija mayor, que en el momento en que empezó mi calvario era menor de edad, cuando pudo también lo denunció en sede policial porque la situación era imposible”.

Nicolás Mattiauda junto a Alfredo De Angeli y Patricia Bullrich Redes

“Yo soy peluquera desde hace muchos años, vivo de mi trabajo. La mayor parte del tiempo incumplió con la cuota alimentaria. Ahora argumenta que como ya no estaba en la política, estaba desocupado. Él tiene hacienda, maneja un campo y es productor agropecuario; no aporta para su hijo porque no quiere hacerlo”, aseguró la mujer.

Rolando señaló que “hay una asimetría total. Él incumple con todo y nadie le dice nada. En todo este tiempo no me sentí escuchada por la Justicia de Familia. Tampoco mi hijo fue escuchado, porque manifiesta abiertamente que no quiere ir con su padre y yo tengo que obligarlo”.

Y sumó: “ Mi preocupación más grande es mi hijo . Después de que se resolviera rápidamente la tenencia compartida para que pudiera desalojarme de la casa, él se lo llevó y, como pasó en febrero de 2025, estuve un mes sin tener contacto. Lo ha enviado a la escuela sin el uniforme, todo el tiempo tengo que llevarlo al pediatra porque manifiesta dolores. Ha pasado mucho y nadie me escucha”.

La denunciante sostuvo que mientras Mattiauda impedía el contacto del niño con su madre, se dedicaba a publicar artículos en portales nacionales hablando de un presunto secuestro por parte de ella porque —según decía— no podía verlo. También alertaba sobre supuestos casos de desigualdad en la justicia entre hombres y mujeres.

“Mattiauda escribió un artículo con el título El abusado fui yo en un portal de Buenos Aires, donde afirma que solo quiero su dinero. Nunca le inicié un reclamo económico. Mi preocupación es mi hijo. Cuando presenté un certificado porque estaba en tratamiento contra el cáncer, él apeló la decisión de una jueza diciendo que yo no cumplía como madre, cuando estaba tratando de sobrevivir”, relató.

Finalmente, la justicia dictó el desalojo, ya que la vivienda figura como propiedad de una mujer de más de 90 años que sería titular de los bienes del exlegislador, y en los próximos meses la madre y el niño deberán dejar la casa.

Mientras tanto, la mujer reclama que la justicia entrerriana contribuya a romper con el círculo de violencia. “No sabía cómo salir de esto. Mi vida son mis hijos, me preocupa lo que pase de ahora en adelante. Él ha llegado a seguirme para pedirme que quite las denuncias, pero todo se pone cada vez peor y tengo miedo”.

Nicolás Mattiauda junto al expresidente, Mauricio Macri Redes

La palabra de Mattiauda

Luego de hacerse pública la denuncia y el testimonio de la madre de su hijo, Mattiauda emitió un comunicado donde niega lo expuesto: “Rechazo de plano los términos de la misma, que sin dudas responde a una estrategia de desprestigio hacia mi persona vinculada a los expedientes que debe resolver la Justicia de Familia”.

Nicolás Mattiauda se desempeñó como senador provincial entre 2015 y 2019 y como diputado provincial entre 2019 y 2023. En julio de 2024 asumió como presidente de la Filial Gualeguaychú de Federación Agraria Argentina.

Figura del círculo político de confianza de Alfredo De Angeli, también se desempeñó como asesor en la Cámara de Senadores de la Nación, cuando perdió las Paso de 2023 y quedó fuera de competencia para volver a ser senador provincial.

Integrante de la estructura del PRO en Entre Ríos, resta conocer cuáles serán las medidas que tomará el partido ante la denuncia y el inicio de la instrucción penal por las acusaciones en su contra.