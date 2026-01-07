Denuncias cruzadas entre emprendedores chilenos y argentinos después de la compra de una empresa

CÓRDOBA.- Emprendedores chilenos presentaron una querella por presunta estafa en contra de los fundadores de la startup argentina Elevva; aseguran haber sido víctimas de un perjuicio económico que, según sus estimaciones, ronda los 4 millones de dólares.

El contrapunto judicial es entre los fundadores de BodyTrainer, que sostienen que los argentinos, “sin justificación”, solo transfirieron la mitad del dinero pactado por la compra. La startup argentina niega las acusaciones y sostiene, en cambio, que hubo “ocultamiento de información” por parte de los vendedores, a los que les atribuye haber “abusado del sistema penal con fines comerciales” a través de la denuncia.

Los denunciantes son los hermanos Ángelo y Gonzalo Arecco, creadores de Bodytrainer, una plataforma de venta de máquinas de gimnasia y equipos de fitness que comercializaba en los principales retails de Chile. Por su lado, Elevva se presenta como una firma que se asocia “con los vendedores líderes en e-commerce de Latinoamérica para llevar sus marcas a su máximo potencial”.

Los denunciantes sostienen que la operación de compra fue utilizada para ejecutar un “vaciamiento patrimonial, deteriorar deliberadamente el negocio adquirido y negociar a la baja el precio inicialmente comprometido en el contrato de compraventa de acciones”.

En la demanda judicial los vendedores sostuvieron que los compradores argentinos incumplieron el pago de la segunda y tercera cuotas del precio pactado y, simultáneamente, iniciaron una serie de maniobras que implicaron una baja de precio.

Los chilenos plantean que una vez que los nuevos dueños tomaron control de la firma, “comenzaron a liquidar inventario con descuentos extremos, en algunos casos por debajo del costo, afectando la caja y disminuyendo su capacidad de funcionamiento”. Para los denunciantes, esas decisiones no se explican por problemas en el mercado o prácticas comerciales habituales, sino por “una estrategia destinada a justificar el incumplimiento del pago del saldo de precio adeudado”.

En mayo del 2022 los fundadores de Elevva −Félix Elizalde, Maximiliano Chab y Aníbal de Frankenberg− anunciaron que habían conseguido US$30 millones de inversión en una ronda de búsqueda de capital. Unos meses antes, en diciembre de 2021, concretaron su oferta por la empresa chilena, operación que se cerró en abril del 2022. Los pagos iban a hacerse en tres etapas, 50% en el inicio, y el resto en dos cuotas iguales en octubre del 2022 y abril del 2023.

Los vendedores iniciaron su reclamo ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, que falló a su favor y ordenó a la empresa argentina pagar la totalidad del saldo adeudado, más intereses. Elevva interpuso un recurso de nulidad del juicio arbitral ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los denunciantes sostienen que el de ellos “podría no ser un hecho aislado” y que otras empresas chilenas habrían enfrentado situaciones similares, por lo que piden que se haga una investigación “en profundidad”. Reclaman que se determinen las responsabilidades penales y civiles correspondientes.

En la querella, los hermanos Arecco sostuvieron que el plan de la startup argentina era comprar “compañías acordando pagos en cuotas y, llegada la fecha de vencimiento, suspender el pago a fin de forzar a que la vendedora se contentara con una fracción muy inferior del precio real o bien aceptara no recibir nada bajo la amenaza de declararse en quiebra“.

Según declaraciones desde Elevva a Diario Financiero, de Chile, no hay ninguna estafa. “Esto es un abuso del sistema penal por parte de la contraparte, con fines comerciales. Presentan la denuncia de estafa años después de los hechos que alegan, prueba de que es todo un chiste”, sostuvieron. Indicaron que operan en Chile y en la región desde 2021 “con múltiples empresas”. Aseguraron: “Este es el único conflicto judicial que hemos tenido en todo este tiempo“.

Durante el período del arbitraje -cuyo fallo fue a favor de los vendedores- los Arecco solicitaron “medidas precautorias sobre los activos" de Elevva en Chile para proteger el valor de la garantía. “Sin embargo, la investigación financiera reveló un escenario de vaciamiento patrimonial con liquidación de activos y desvío de fondos y vaciamiento de la sociedad”, según indica un texto elaborado por los representantes legales de Bodytrainer.