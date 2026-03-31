Desbarataron una banda que estafaba con la compraventa de autos e “invertía” en propiedades, vehículos y joyas

La banda está acusada de difrentes tipos de delitos: secuestros virtuales, estafas y extorsiones, entre otros. Con el dinero que obtenían de sus víctimas invertían en propiedades, autos y joyas. Ahora, tras dos meses de investigación, los integrantes de la organización están tras las rejas. En las últimas horas, detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron a 14 sospechosos y secuestraron 42 vehiculos, además de formularios de compraventa automotor que usaban para concretar una parte de las maniobras ilícitas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad porteño. Los sospechosos serán indagados en las próximas horas por el juez nacional en lo criminal y correccional Manuel de Campos, que interviene en la causa.

“La organización criminal está acusada de defraudaciones con vehículos, secuestros virtuales, extorsiones y estafas del tipo ‘cuento del tío’, todos delitos vinculados que terminaban con autos desguazados en desarmaderos. Con el dinero obtenido de esos hechos ilícitos los detenidos adquirían rodados, carteras de lujo y joyas”, dijeron fuentes policiales.

Así detuvieron a la banda que cometía estafas y secuestros virtuales con autos

La investigación, de la que participaron detectives de División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad, comenzó tras la detención de un estafador al que le secuestraron 30 títulos de propiedad automotor apócrifos.

“Con esa información, los detectives lograron determinar cómo la banda conectaba los distintos tipos de delitos. Los delincuentes pactaban compras de autos por redes sociales, fundamentalmente por MarketPlace, de Facebook, sin pedir toda la documentación, aceptando vehículos con deudas, inhibiciones o prendas; determinaban un precio y pagaban una parte del valor. Tras ello se quedaban con el vehículo sin abonar el resto del dinero. Esos autos, a su vez, eran utilizados para cometer otras estafas y secuestros virtuales a personas de avanzada edad. Cuando el vehículo ya había sido usado en varios golpes lo llevaban a otra ciudad, donde lo vendían o era desarmado ”, agregaron las fuentes consultadas.

Las joyas secuestradas en poder de los sospechosos Policía de la Ciudad

Con el dinero obtenido en las estafas, las extorsiones y los secuestros virtuales, la banda −que tenía una estructura piramidal y asignación de roles− iba a concesionarias de autos para invertir el dinero.

“Se identificó a diversos integrantes de la organización y se pudo establecer que algunos de sus cabecillas habrían montado agencias y/o concesionarios de vehículos que habrían sido usados como pantalla para canalizar e invertir el dinero de origen ilícito”, explicaron fuentes de la causa a LA NACION.

Detuvieron a una banda de estafadores desarticulada por la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

De la investigación también participaron especialistas de los cuerpos tecnológicos de la Policía de la Ciudad, como las divisiones Ciberpatrullaje, Análisis de Patrones Delictuales, Centro de Monitoreo Urbano (CMU), Anillo Digital y Análisis y Protección de Riesgos.

Tras las pruebas reunidas por los detectives policiales, el juez De Campos ordenó 26 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Marcos Paz, Morón, Tigre, Campana y Mar del Plata.

Detuvieron a una banda de estafadores desarticulada por la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

Durante los procedimientos, los oficiales de la Policía de la Ciudad se incautaron de 42 vehículos (41 autos y 1 moto), casi la mitad de ellos en la avenida Rivadavia al 9200, en Villa Luro.

En tanto, en El Palomar, en Morón, los detectives policiales decomisaron cinco vehículos y gran cantidad de autopartes del desarmadero vinculado a la banda. En otros de los lugares hallaron gran joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo.

Los sospechosos detenidos por la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

En otros dos domicilios allanados, uno en el barrio porteño de Versalles −donde, según se detectó, un Mercedes Benz con prohibición de circulación y una Ford EcoSport con pedido de secuestro prendario que estaban siendo “enfriados” en una cochera de la calle Irigoyen al 900− y otro en Villa Devoto, los oficiales secuestraro armas, entre ellas una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido; además de cartuchos y otras armas de fuego.

También se secuestraron gran cantidad de notebooks, celulares, llaves y documentación de vehículos que son de gran importancia para la causa.