Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Santa Fe: drogas, fichas de póker, pesos y dólares

Una casa de apuestas que operaba de forma ilegal en la ciudad de Santa Fe fue desbaratada por las autoridades provinciales durante un allanamiento realizado el jueves. Como resultado del operativo, fueron detenidas 8 personas de las 30 que se encontraban en el lugar. Además, se secuestraron estupefacientes y más de 20 millones de pesos.

Según informaron fuentes oficiales, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe irrumpió el jueves por la noche en una vivienda ubicada en avenida Aristóbulo del Valle al 4500, en la ciudad capital, donde funcionaba un casino clandestino.

“Anoche se realizó un allanamiento en el lugar, en el que había alrededor de 25 apostadores; se secuestraron mesas de juego de póker, dinero en efectivo (pesos y dólares), fichas y teléfonos celulares tanto de los asistentes como de las personas que estaban trabajando”, precisó el fiscal Roberto Olcese, a cargo de la investigación iniciada tras una presentación formulada por la Lotería de Santa Fe. La denuncia, de carácter anónimo, advertía que en la vivienda operaba una estructura de juego ilegal.

Como resultado del operativo ocho personas fueron aprehendidas

“A partir de una denuncia presentada por la Lotería de Santa Fe ante la Fiscalía General, ordenamos de inmediato diversas diligencias que nos permitieron avanzar en la investigación”, destacó Olcese.

Durante el allanamiento ocho personas fueron aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entre ellos el propietario de la vivienda, su hija y empleados que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

Asimismo, las autoridades encontraron material estupefaciente dentro de la vivienda, que fue incautado. También se secuestró al alrededor de 20 millones de pesos entre moneda nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas en las mesas de póker dispuestas en el establecimiento.

En concreto, los efectivos policiales confiscaron en dos mesas de póker la suma de la suma de $ 8.362.970 y U$S 5.401; 986 fichas de póker discriminadas en colores y valores: azules ($500), celestes ($1000), rojas ($ 5000), negras ($10.000), verdes ($20.000), y bordó y amarillo ($50.000), por un monto aproximado de $ 4.009.500.

“Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran 32 teléfonos celulares; 25,1 gramos de cocaína; 1,8 gramos de marihuana; dos notebooks; dos cuadernillos con anotaciones de apuestas; varios mazos de cartas de póker; una balanza de precisión y dos platos con vestigios de estupefaciente; tres pasaportes y una credencial policial”, detallaron desde la gobernación de Santa Fe sobre todo el material incautado que quedó a disposición judicial.