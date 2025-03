Descontrol e inseguridad. Los corsos de Haedo terminaron en una batalla campal y robo a los presentes

Lo que debía ser una jornada de fiesta terminó de la peor manera cuando varios disturbios, robos y peleas se registraron durante los festejos del Carnaval en un corso de la localidad bonaerense de Haedo en el partido de Morón. Además, se reportaron personas heridas.

La lamentable secuencia quedó grabada en una serie de videos que se viralizaron en redes sociales a lo largo del fin de semana y que mostraban lo ocurrido el sábado a la noche en medio de decenas de personas que se habían congregado para la celebración.

Según trascendió, todo se habría iniciado con una pelea entre dos grupos de jóvenes en las inmediaciones de un kiosco donde, en medio de los incidentes, algunas personas quitaron una mesa del local para arrojarla a la vez que arrastraron una heladera que terminó con los cristales astillados.

Por su parte, el dueño del local intentó defender su kiosco y sufrió heridas, al igual que el hijo, otro de un comerciante de la zona que intentó ayudarlo. En tanto, testigos del hecho indicaron que algunos de los que participaron de la pelea también aprovecharon para robar mercadería, además de provocar destrozos en un local de hamburguesas que está al lado y robado los celulares de, al menos, dos personas que estaban en la zona.

Tras la difusión del hecho, fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se inició de oficio una investigación por la presunta comisión de delito de acción pública luego de que el personal policial de la Comisaría 2ª de Morón tomó conocimiento sobre la circulación de un video en las redes sociales que mostraba los incidentes en el corso.

También, señalaron que el video es del pasado sábado y en el mismo se ve que, tras finalizar un corso barrial autorizado por la Municipalidad de Morón y situado en el cruce de la Avenida Rivadavia y Estrada. En las imágenes se observan varios sujetos, al parecer menores, que provocaron disturbios, confrontaron entre sí y provocaron incidentes en un kiosco, cuyo propietario no quiso radicar la denuncia. Por esa razón, se actuó de oficio.

Descontrol en los corsos de Haedo

Ante lo sucedido, la Cámara de Comercio de Haedo emitió un comunicado en el que explicó que la actividad “lamentablemente se ha visto opacada por un grupo de personas violentas que ocasionaron daños, malestar y miedo entre los comerciantes y vecinos”.

“Como vecinos y representantes de la Cámara de Comercio de Haedo, queremos hacer llegar nuestro repudio a los hechos de violencia que se dieron ayer y nos solidarizamos con los comerciantes que han sufrido las situaciones de vandalismo y violencia por un grupo de personas que claramente no comulgan las mismas normas que nosotros impartimos en nuestra vida”, señalaron.

Sobre los incidentes, el intendente local, aún no se refirió públicamente. Sin embargo, desde la oposición salió al cruce de lo sucedido. “La barbarie absoluta: Esto sucedió en Haedo (Morón): incivilizados que no saben celebrar un carnaval, atacaron a comerciantes durante los festejos”, escribió la concejal radical Silvina Samparisi y agregó: “Yo me pregunto a dónde estaban Lucas Ghi y el Secretario de Seguridad sabiendo lo que podía suceder. ¿Impericia o indiferencia?"

