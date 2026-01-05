Desesperada búsqueda: un joven denunció que le robaron a su perro de la puerta de un supermercado de Belgrano

“Estaba como loco, incontrolable. No podía dormir”. Así vivió Diego Osorio las intensas horas que debió enfrentar entre la noche de ayer y la mañana de hoy debido al robo de su perro, Oliver, sucedido en el barrio porteño de Belgrano. “Lo recuperé hace un rato y por suerte está bien”, expresó en diálogo con LA NACION cerca de las 14.

El hecho ocurrió a las 20 de ayer sobre calle Vidal al 2400, entre Monroe y Blanco Encalada. El joven de 30 años ingresó a un supermercado para retirar una compra que había realizado por internet, dejó a su mascota atada afuera y cuando salió ya no estaba.

“Salgo y no lo encuentro. Corrí a la calle como loco, ‘¿vieron un perro salchicha?, ¿vieron un perro salchicha?’. Nadie lo vio. Dejé tirada las compras y me largué a llorar. Después le digo al cajero ‘¡necesito la cámara ya’!“, relató.

En el video que registró el supermercado se observa cómo el sospechoso se acerca al perro de raza Dachshund y lo acaricia en diversas oportunidades. Además, al momento que por la calle transita un patrullero, se aleja, para luego regresar.

GIF Búsqueda desesperada: le robaron a su perro en Belgrano y lo recuperó en Retiro

“Se le puso al lado y lo empezó a tocar. El chichón está muy acostumbrado a los humanos y se va con cualquiera que lo acaricia. Es un problema gigante”, dijo Osorio. Después de un minuto, el ladrón mira hacia el interior del local y en cuestión de segundos desata a Oliver y se marcha corriendo con él.

“Me puse como loco. Me largué a llorar y gritó en la calle. La gente se acercó y luego llegó la policía. Después dije, ‘no me voy a ir como loco a buscarlo, voy a llamar a todos mis amigos, a empezar a publicarlo en redes y etiquetar a medios, políticos y activistas”, contó.

El dueño de Oliver ofreció $400.000 para quien lograra encontrarlo Gentileza Diego Osorio

Luego de compartir su situación en X, con un ofrecimiento de $400.000 para quien lograra encontrarlo, realizó la denuncia ante la Policía. Sin embargo, no pudo calmarse ante las llamadas que le llegaron en distintas horas de la madrugada. “Me pedían plata, pero cuando les decía que me envíen una foto del perro, me respondían que no podían”, manifestó.

La situación comenzó a resolverse a las 10:30 de hoy, cuando un hombre le escribió para contarle que estaba con Oliver. Al principio se negó a enviarle imágenes, pero luego su esposa le escribió nuevamente a Osorio y le mostró las fotos. “No queremos plata”, le comentó al joven.

“Dicen que el delincuente lo estaba entrando a la Villa 31. Ellos vieron un perrito bastante particular, de raza, y pensaron que no era normal que estuviera ahí. Supuestamente, le pagaron algo y lo retuvieron ahí”, dijo.

Diego Osorio junto a Oliver, el perro que le habían robado en la puerta de supermercado de Belgrano Gentileza Diego Osorio

Finalmente, logró reencontrarse con su mascota en la zona de Retiro y luego lo llevó a una veterinaria para constatar que estuviera en buen estado de salud: “Le aplicaron un analgésico, pero está bien”.

La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, a cargo de Martín López Perrando.

Por los hechos, las fuerzas de seguridad buscan a un hombre que aún no fue identificado.

con este video de oli en el reencuentro y con su juguetito en el lugar donde lo dejó ayer queremos darles las gracias a todos los cientos de personas/medios/emprendimientos que se contactaron o difundieron la noticia para ayudarme a encontrar a oli



ahora está sano y salvo en… pic.twitter.com/UJhOzLESI0 — Die (@os_diee) January 5, 2026