Detienen a un médico argentino que intentó cruzar en camioneta a Chile con balas

Un insólito episodio se produjo este martes cuando un médico argentino, de 78 años, intentó cruzar a Chile por el paso fronterizo Los Libertadores con 12 municiones de balas calibre 32.

El hecho fue detectado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas que revisaron la camioneta en la que el hombre circulaba, quien ahora deberá enfrentar cargos por contrabando y porte ilegal.

Según publicó Los Andes, el episodio ocurrió este martes cuando el médico jubilado se disponía a cruzar al país trasandino. En el paso fronterizo de Los Libertadores, personal de Aduanas lo detuvo para revisar la Toyota Hilux con patente argentina en la que viajaba.

De acuerdo al medio local, las autoridades detectaron inicialmente cuatro municiones calibre 32 sin percutar que estaban escondidas en el habitáculo y luego registraron otras ocho balas del mismo calibre en la guantera de la camioneta.

Tras ello, los funcionarios de Aduana dieron aviso al fiscal de flagrancia, quien dispuso la inmediata detención del conductor, identificado como "J.C.R." - oriundo de San Luis-, y ordenó el secuestro de todas las municiones halladas en el vehículo.

Según se informó, el médico se presentó este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, a cargo del fiscal Rodolfo Robles Mora, quien le imputó cargos por contrabando y por delitos previstos en la Ley de Control de Armas. Todo ello por haber intentado ingresar a otro país con municiones sin declarar.

Pese a ello, el hombre fue liberado a las pocas horas luego que la magistrada Valeria Crosa dispusiera como única medida cautelar “la firma quincenal en Carabineros".

Otro antecedente

Meses atrás, se produjo una situación de características similares cuando el exlegislador neuquino Edgardo Daniel Della Gáspera intentó regresar a la Argentina con una caja de balas sin declarar, que contenía 50 cartuchos ocultos en su camioneta. Por la irregularidad, las autoridades trasandinas le iniciaron una denuncia formal.

El exdiputado fue interceptado a fines de agosto pasado en el paso internacional Pino Hachado y cuando le consultaron si tenía elementos para declarar respondió que solo llevaba equipaje, según informó el medio local LM Neuquén.

Sin embargo, las autoridades fronterizas fiscalizaron la pick-up Toyota Hilux en la que circulaba junto a otras personas y allí encontraron una caja con 50 cartuchos calibre 22 marca Orbea, escondidas en el apoyabrazos del conductor. Según trascendió en aquel entonces, el propio Della Gáspera habría admitido ser consciente de que estaba en infracción.

A raíz del hecho, el exlegislador fue denunciado formalmente por presunto contrabando y posible infracción a la ley de armas y explosivos de Chile.