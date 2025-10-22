Detienen a una joven madre por maltratar a sus tres hijos que están internados

SANTA FE.– Una joven madre fue detenida en Rosario acusada de maltratar severamente a sus tres hijos menores de 9 años. Los niños permanecen internados en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se recuperan, mientras que la mujer quedó a disposición de la Justicia . Su actual pareja también está involucrada en la causa por violencia infantil.

La investigación se inició tras la denuncia del padre de los menores, quien alertó sobre quemaduras con cigarrillos en una niña y golpes en distintas partes del cuerpo en los dos varones. Personal policial llegó a la vivienda situada en Petunia al 1900, en el barrio Las Flores, donde residían los menores junto a su madre y su nueva pareja.

En el lugar, los efectivos constataron las lesiones y detuvieron a la mujer. Los niños fueron trasladados al hospital, asistidos y puestos bajo la custodia de una familiar. Allí se comprobó que la niña presentaba quemaduras en el rostro y el niño de tres años traumatismos visibles en las piernas , según confirmó una médica del Servicio Integral de Emergencia Sanitaria (SIES) que intervino en el operativo.

“Estos chicos ingresaron acompañados por el móvil policial a la madrugada de este miércoles, junto a una tía paterna. El diagnóstico es sospecha de maltrato. Las lesiones no ponen en riesgo la vida, pero requieren resguardo. Se trabaja con un equipo interdisciplinario”, explicó la profesional.

La médica detalló que las sospechas surgen ante lesiones de antigua data, fracturas o quemaduras en zonas no habituales, sumadas a signos como mal estado de higiene, problemas de vacunación y escolaridad.

Por su parte, la subdirectora del hospital, Silvia Giorgi, indicó que las lesiones “no revisten gravedad, aunque son pequeñas y sobreinfectadas porque pasó tiempo sin tratamiento adecuado”, lo que refuerza la hipótesis de maltrato. “Se suman factores y se investiga”, agregó.

Los menores permanecen internados y son evaluados por un equipo interdisciplinario, mientras avanza la investigación judicial con intervención de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.