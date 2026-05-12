Descubrieron un túnel en el pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero, en Santa Fe

En una inspección sorpresiva realizada durante la madrugada del domingo en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Santa Fe, que agrupa a los presos de “alto perfil”, se descubrió una excavación de 70 centímetros de profundidad en el sector de baños de un patio externo.

En el operativo, agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe secuestraron una yuga −barra metálica que puede ser usada como arma blanca de fabricación casera o como herramienta de excavación−, por lo que la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial dispuso el cierre preventivo del sector intervenido.

Presos hicieron un túnel en el pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero

“Las requisas a familiares, la revisión mediante escáneres y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control que se llevan adelante en todas las unidades penitenciarias”, explicó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

La funcionaria remarcó, además, que “en los próximos meses comenzarán a habilitarse nuevas unidades penitenciarias, entre ellas El Infierno, lo que permitirá profundizar aún más los controles, tal como lo plantea el gobernador Maximiliano Pullaro”. Y agregó: “Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias”.

La yuga hallada cerca de la excavación en el pabellón de alto perfil (Prensa Gobierno de Santa Fe)

El procedimiento se desarrolló entre la medianoche del sábado y la madrugada del domingo y contó con la participación de personal penitenciario y el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), en el marco de tareas planificadas de supervisión y control permanente, según se informó.

Durante la requisa en el patio externo del pabellón, los agentes detectaron en el sector de baños una excavación de unos 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad. Además, secuestraron un elemento punzante metálico de unos 40 centímetros de longitud.

Hallaron un túnel en el pabellón de alto perfil (Prensa Gobierno de Santa Fe)

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que el hallazgo vuelve a poner de relieve la importancia de los controles sistemáticos dentro de las unidades penitenciarias para anticipar y neutralizar posibles situaciones de riesgo.