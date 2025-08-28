Detienen en el subte A al hombre acusado de acosar a pasajeras y boleteras

La formación con destino a Plaza de Mayo acababa de detenerse en la estación Río de Janeiro cuando varios pasajeros comenzaron a señalar a un hombre que se encontraba dentro del vagón. Según relataron, los había amenazado con un objeto punzante para exigirles dinero. En cuestión de segundos, personal de la Policía de la Ciudad intervino, lo redujo tras una breve resistencia y lo detuvo. El episodio ocurrió ayer por la tarde y fue confirmado a LA NACION por fuentes oficiales.

El detenido fue identificado como José Pablo Nieto, argentino de 31 años, indocumentado y en situación de calle. En la requisa, los oficiales secuestraron el elemento utilizado para intimidar a los pasajeros. La causa quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provitola, que ordenó labrar actuaciones por tentativa de robo, tomar declaración al personal interviniente y realizar un informe interdisciplinario, además de las diligencias de rigor.

Una imagen de las obras ya concluidas en la estación Puán

La detención se da en el marco de una serie de denuncias acumuladas en las últimas semanas por hostigamiento, amenazas y agresiones a trabajadoras y pasajeras de la Línea A. Según testimonios recogidos por LA NACION, Nieto solía deambular entre las estaciones Puan, Castro Barros, Loria y Flores, donde intimidaba a mujeres con herramientas, cuchillos y gestos de índole sexual.

“Agrede verbalmente, muestra objetos insinuando querer lastimar, realiza conductas físicas como escupir o tirar del pelo, además de gestos y comentarios de índole sexual”, relató una boletera de la estación Castro Barros que fue agredida por el sospechoso.

La situación fue denunciada formalmente por María [nombre ficticio], boletera principal de la estación Puán, quien detalló en la Comisaría Vecinal 6B que el 10 de julio fue amenazada por Nieto con un martillo. “Me dijo que sabía mis horarios y que me tenía junada. Temí por mi vida y por la de los pasajeros”, declaró.

Detenido por acoso en el subte

El expediente, abierto el 18 de julio con intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 26, a cargo de Luis Arnaudo, incluye al menos tres denuncias de boleteras y varios testimonios de pasajeras que aseguran haber sido hostigadas por el mismo hombre.

Desde Emova, la concesionaria del subte, confirmaron que acompañaron a las trabajadoras en el proceso de denuncia y solicitaron la intervención de la Policía de la Ciudad. “Se aconsejó a las colaboradoras que expresaron haber padecido esta situación, radicar la denuncia policial correspondiente y se brindó acompañamiento en dicho proceso”, indicaron desde el área de prensa.

La Policía de la Ciudad había identificado al sospechoso el 24 de julio en la estación Miserere, tras una denuncia de una mujer que lo había visto días antes. En ese momento, fue detenido por hostigamiento, pero liberado poco después, y el caso quedó encuadrado como una contravención.

Detenido en el subte tras amenazar pasajeros

A raíz de las reiteradas quejas, se reforzó la presencia preventiva en estaciones de la Línea A y en zonas de superficie como Plaza Flores y Plaza Miserere. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que Nieto no presenta problemas de salud mental, aunque su comportamiento genera preocupación entre el personal del subte.

“Entiendo que atraviesa una situación de gran vulnerabilidad, pero también es fundamental que se garantice la seguridad de quienes transitamos este entorno”, expresó una empleada de la Línea A. “Nosotras necesitamos que la policía esté presente y que no pasen por alto esta situación.”