Prefectura incautó más de 46 kilos de droga en un operativo realizado en Misiones

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante un procedimiento clave en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Misiones. Durante un operativo de control en la localidad de Santa Ana, la fuerza de seguridad secuestró más de 46 kilos de estupefacientes que ingresaron de manera ilegal al país por la zona de frontera. El despliegue formó parte de los operativos constantes que la institución realiza para prevenir el tráfico ilícito en las áreas limítrofes.

Tras un rastrillaje, los agentes hallaron cuatro bultos envueltos en bolsas de nylon negro que contenían más de 46 kilos de estupefacientes (Foto: Ministerio de Seguridad / Argentina.gob.ar)

El hallazgo sucedió en la zona conocida como Buena Vista, a la altura del kilómetro 1612 del río Paraná. El éxito de la operación respondió a una tarea de inteligencia previa, la cual permitió a los agentes detectar un cruce sospechoso desde la costa paraguaya hacia el territorio argentino. Con esta información, el personal apostado en el lugar montó un operativo de vigilancia y rastrillaje en las inmediaciones. Durante estas maniobras, los prefectos divisaron a varios sospechosos que transportaban bultos pesados desde la ribera del río con dirección hacia la Ruta Nacional número 12, una vía frecuente para el traslado de mercancías ilegales hacia el interior del país.

Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos abandonaron la carga en un sector boscoso y escaparon del lugar al aprovechar la espesa vegetación. Tras un minucioso rastrillaje por el terreno, los agentes lograron localizar cuatro grandes bultos envueltos en bolsas de nylon de color negro. Al abrir los paquetes, los efectivos confirmaron la presencia de estupefacientes. El peso total de la sustancia incautada superó los 46 kilos, según informaron fuentes oficiales de la Prefectura Naval Argentina. La magnitud del procedimiento refleja la complejidad de los controles en un área geográfica marcada por la porosidad de la frontera con Paraguay.

El valor económico de lo incautado alcanza una cifra considerable. De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, el aforo total de la carga asciende a más de 166 millones de pesos. Este monto impacta de forma directa en las estructuras financieras de las bandas criminales que operan en la región. Las autoridades judiciales trabajan ahora para identificar a los responsables del traslado y determinar el destino final de la droga, así como los eslabones superiores de la organización dedicada al contrabando de estupefacientes.

En la causa interviene la Fiscalía Federal número 1 de la ciudad de Posadas, a cargo de la investigación penal. El magistrado del fuero federal ordenó el secuestro inmediato de toda la sustancia hallada y dispuso el inicio de las actuaciones legales correspondientes para avanzar con el proceso. Mientras tanto, la fuerza continúa con operativos de patrullaje en la zona del río Paraná para prevenir futuros intentos de cruces ilegales y asegurar la vigilancia del límite internacional. El operativo concluyó sin detenciones inmediatas, pero con la apertura de un expediente que busca desarticular la red de tráfico identificada en la costa misionera durante la jornada del procedimiento policial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA