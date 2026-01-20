Detuvieron a tres ladrones por un violento robo en San Fernando y buscan a un prófugo

“No, por favor”, se escucha rogar a una empleada cuando era amenazada con un arma de fuego. “¡Recién abrimos, es lo que hay!”, explica su compañera a uno de los ladrones que se apoderó del dinero que había en la caja. “Agarra la pilcha”, es la orden del delincuente que parece tener la voz de mando a uno de sus cómplices. Después, con el botín en sus manos, escaparon como si nada.

El violento robo ocurrió la tarde del sábado pasado en un local de venta de ropa de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del comercio.

El video de un violento robo en un local de venta de ropa de San Fernando

Ayer, 48 horas después del robo, tres de los delincuentes fueron detenidos por personal de la Estación Departamental de Policía de San Fernando, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además, se busca ahora a un cuarto ladrón que se encuentra prófugo.

Los sospechosos detenidos tienen entre 20 y 28 años y fueron imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

El robo ocurrió el sábado pasado a las 19 en un comercio situado en Avellaneda al 5500, en Virreyes, San Fernando, jurisdicción de la comisaría 4ª de San Fernando.

En las imágenes de la citada filmación se puede observar cómo uno de los delincuentes intenta cubrirse el rostro con sus manos, mientras se pone una remera que estaba en venta. Otro, para evitar ser reconocido, usaba una especie de barbijo de tela.

“Como resultado de las tareas de campo, las declaraciones testimoniales y el análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad, se pudo identificar a los autores del robo”, explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

En los allanamientos donde fueron detenidos los sospechosos, se pudo recuperar un teléfono celular que le fue sustraído a un joven e indumentaria deportiva que había sido robada del local, así como la ropa utilizada por los ladrones en el momento del violento golpe, agregaron los voceros consultados.