Detuvieron a tres menores por robarle la moto a un conductor de una aplicación de viajes

Tres menores de edad, acusados de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes y robarle su motocicleta luego de golpearlo y amenazarlo con un arma de fuego, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en la Villa 15, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Entre los aprehendidos se encuentra un chico de 13 años que registra seis antecedentes por distintos delitos.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Vecinal 8A durante tareas de prevención y patrullaje en la zona de la avenida Eva Perón, donde fueron alertados por un motociclista que acababa de ser víctima de un violento robo.

Según relató el damnificado a los policías, mientras realizaba un viaje fue interceptado por un grupo de jóvenes que comenzó a agredirlo físicamente con la intención de apoderarse de su vehículo. En medio del ataque, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y le aplicó un culatazo en la cabeza, provocándole lesiones.

La moto robada y luego recuperada Prensa Ministerio de Seguridad

Ante la violencia de la situación y temiendo por su integridad física, el conductor abandonó la motocicleta y escapó corriendo del lugar para pedir ayuda. Minutos después logró encontrarse con efectivos policiales y brindar una descripción de los agresores.

Mientras los uniformados entrevistaban a la víctima y recopilaban información sobre el hecho, observaron a un grupo de jóvenes que circulaba por las inmediaciones y que coincidía con las características aportadas por el motociclista. El hombre los reconoció de inmediato como los autores del robo.

A partir de esa identificación, los policías concretaron la detención de tres adolescentes de 13 y 16 años, quienes fueron señalados como integrantes de la banda que había participado del asalto. Durante el procedimiento también se logró recuperar la motocicleta sustraída, una Bajaj Rouser 200, que fue restituida al damnificado una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.

Fuentes policiales informaron que uno de los detenidos, de 13 años, posee seis antecedentes previos por distintos hechos delictivos. Entre ellos figuran causas por robo, lesiones leves y robo en poblado y en banda.

Tras las detenciones, tomó intervención el Juzgado de Menores Nº 2, a cargo de la jueza Julia Marano Sanchis, que dispuso el traslado de los adolescentes al Instituto Inchausti y ordenó avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.