Miguel, abuelo de Agostina Vega: “Voy a seguir luchando hasta que detengan al último implicado”

Miguel, abuelo de Agostina Vega, aseguró este domingo por la noche que va seguir reclamando justicia por su nieta, “hasta que el fiscal -Raúl- Garzón me diga que detuvo al último implicado”, dijo en diálogo con LN+, entrevistado por José del Río y Luis Majul.

“A mi nieta la voy a recordar siempre con la alegría que siempre nos daba. De esa manera la voy a recordar toda mi vida”, explicó Miguel. Y siguió: “Mi nieta era una nena alegra, inocente, que te hacía reír todo el día”.

“Es un momento muy difícil el que estamos viviendo, no se lo deseo a nadie, porque es lo peor que te puede pasar en la vida, que te arranquen de esta forma a una criatura que tenía toda una vida por delante”, afirmó.

Agostina Vega, la adolescente que fue encontrada muerta en Córdoba tras permanecer varios días desaparecida

Estas declaraciones se dieron, además, en el marco de una jornada en la que los familiares de la adolescente fueron recibidos por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Respecto a esa charla, contó: “Me dijo que están completamente a disposición todos los medios, humanos y tecnológicos, para aclarar esto y, si hay más implicados, para que todos estén presos. Yo le creía al gobernador, le tomé la palabra, me dijo que lo va a cumplir".

Por otra parte, destacó el esfuerzo hecho por su hija, Melisa Heredia, para criar a sus dos hijos. “Estaba con nosotros siempre. Mi hija era una mamá que estaba sola con sus dos hijitos, con ayuda nuestra y de sus hermanos”, contó.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió este domingo a la familia de Agostina Vega Santiago Filipuzzi

En ese mismo sentido, destacó: “Yo vivo hace 55 años en este barrio, toda la gente de esta zona me conoce y sabe qué clase de familia somos. Sabe qué clase de persona es mi hija. Acá a cualquiera que le preguntes te va a decir que mi hija era una mujer que andaba con su hija de acá para allá, colaboraba con nosotros en nuestro negocio. Era una mamá que estaba 24/7 con sus hijos”.

Además, consultado respecto a una escena familiar previa a la desaparición de Agostina, Miguel recordó que esa noche, la adolescente, junto con su hermano, estuvieron en su negocio, como sucedía habitualmente. “Agostina me hacía chistes porque ella tenía la facilidad de imitar voces y tonadas de otros países. Tenía esa facilidad y entraba con su alegría, bailando o haciendo una pavada que siempre hacía para hacer reír”, contó.

Miguel, el abuelo de Agostina, recordó cómo era su nieta: “Era una nena alegra, inocente, que te hacía reír todo el día” Facebook

“No se me va a quitar nunca la imagen de que salió y me dijo ‘ya vengo abuelo, voy hasta adentro’. Yo esperé que volviera y no volvió más y no va a volver más, fue la última vez que la vi, esperando a que volviera a seguir charlando conmigo, no la voy a poder escuchar más", continuó.

En ese marco, aseguró que desde el día sábado 23, jornada en la que supieron que la chica no aparecía, les cambió la vida. “Vamos a seguir, porque la vida continúa, pero la lucha no termina”, sostuvo. “No voy a parar hasta que el último hijo de puta que esté implicado en esto se pudra en la carcel”, agregó.

Aseguró que piensa seguir haciendo marchas y que siente el apoyo de la gente para continuar su reclamo de justicia. “Tengo un montón de gente que me apoya, hoy ha sido interminable la cantidad de gente que ha venido a saludarme”, detalló.